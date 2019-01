Carla Ruocco | l' email inviata per sbaglio ai deputati | ' Mi avete riservato?' Vergogna

Lo scivolone via mail di Carla Ruocco : “Mi è stato riservato un posto tra le autorità?” : In occasione di un convegno sulla Shoah, i collaboratori della deputata del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione Finanze della Camera, Carla Ruocco, inviano una mail al cerimoniale includendo per sbaglio tutti i deputati: "Buongiorno, per la presidente On. Carla Ruocco è stato riservato un posto tra le autorità? Gradirei essere informato", è il messaggio. "E poi erano gli altri la casta", risponde Laura Ravetto.Continua a leggere

