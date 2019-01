Calcio estero; Coppa d’Asia: ecco le prime due semifinaliste

lanotiziasportiva

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Sono iniziati ieri i quarti di finale did’Asia e continueranno anche oggi con le ultime due sfide in programma.Nella prima sfida, quella tra Vietnam e Giappone, hanno prevalso quest’ultimi grazie alla rete su rigore del classe 1998 Ritsu Doan al 57′. Oltre che per il risultato però, questa sfida verrà ricordata come la prima della storia ind’Asia ad aver visto la presenza del VAR, utilizzato per ben due volte durante l’incontro: la prima per annullare un goal del giapponese Yoshida, che aveva segnato sì, ma di braccio; la seconda per assegnare il rigore poi trasformato da Doan.Esce quindi dalla competizione il Vietnam, una delle più belle sorprese di questa edizione dellad’Asia, che ha espresso per tutto il torneo undi livello nettamente superiore a quello che gli stessi vietnamiti offrivano fino a qualche anno ...