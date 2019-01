Vieri confessa | “Sposerò Costanza Caracciolo”

dilei

(Di giovedì 24 gennaio 2019) “SposeròCaracciolo”. A parlare così è Bobo, che sembra aver trovato finalmente la donna della sua vita.L’ex calciatore è diventato da poco papà della piccola Stella e non potrebbe essere più felice. “Sono un mammo perfetto: le faccio il bagnetto e le cambio i pannolini – hatoal settimanale Diva e Donna -. Finalmente sono papà Bobone. Sono contentissimo. Stella per fortuna sta benissimo – ha svelato parlando della piccola -, è di una bellezza disarmante o meglio assomiglia tutto alla mamma, è una bimba meravigliosa. Non potevo desiderare nulla di più. Quando mi hanno messo in braccio la piccolina il mio cuore si è riempito di gioia. Ho cominciato a piangere e ridere, non sapevo più cosa fare. Solo al momento in cui diventi genitore ti si apre un mondo”.Intervistato qualche tempo fa da Silvia Toffanin nello studio ...