Tav | tensione nel governo

Infarto - ictus - ipertensione : ecco cosa è necessario evitare a Tavola - soprattutto in menopausa : Mangiare troppi fritti non fa semplicemente male: è associato ad un maggior rischio di morte, e questo vale soprattutto per le donne. In particolare i cibi fritti possono causare patologie cardiovascolari. Lo rivela uno studio pubblicato sul British Medical Journal, condotto da Wei Bao, epidemiologo del College of Public Health presso la University of Iowa. Lo studio ha coinvolto 106.966 donne in menopausa di 50-79 anni (coinvolte nello ...

Senato rinvia il voto sulle mozioni Sì Tav : tensione in Aula. E Ponti : “Per l’analisi costi-benefici serviva più tempo” : Non si discuteranno, almeno per ora, le mozioni delle opposizioni in favore della Tav. In un clima politico di grande tensione dentro la maggioranza, l’Aula del Senato ha respinto la richiesta di votare la mozione sì Tav del Pd, primo firmatario Mauro Laus, che non è stata calendarizzata. Il timore è che proprio quel documento possa far convergere i sostenitori della Grande opera e quindi anche gli esponenti del Carroccio, spaccando così ...

Tensione nella maggioranza per la Tav e una serata Salvini-renziani : Una cena evento sulla Giustizia diventa occasione di fibrillazione politica. Basta l'annuncio della presenza di Salvini, Maria Elena Boschi e Bonifazi e c'è chi insinua un asse Salvini-Renzi. 'Ridicolo' commentano i renziani. 'Illazioni e chiacchiere per il leader ...

Tav - la manifestazione a Torino che può spazzare via il governo : Lega-Di Maio - alta tensione : In piazza Castello a Torino c'è tutta Italia, tranne il M5s. Tutti a manifestare per il Sì Tav con le "madamine", le organizzatrici del raduno: in piazza 30mila cittadini e politici di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Pd. Una manifestazione convocata dopo la mobilitazione del 10 novembre scor

Tav - la bomba sul dossier che boccia il cantiere della Torino-Lione : tensione Lega-M5s : La grana della Tav Torino-Lione rischia di esplodere tra le mani del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, già pronto a frenare sui presunti esiti dell’analisi costi-benefici che avrebbe bocciato l’opera. Il mistero che aleggia attorno al ministero di Toninelli è innanzitutto se il documento esis