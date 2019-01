Salvato dalla Stradale un meticcio di grossa taglia sulla Nola-Villa Literno

Marco Baldini : “Volevo buttarmi dalla finestra. La mia fidanzata mi ha Salvato offrendomi un gin tonic” : Marco Baldini si racconta a Nuovo e si presenta come un uomo in cerca di una “nuova vita”: “Vorrei una nuova dignità professionale. Non chiedo di diventare ricco, ma soltanto di avere una nuova possibilità“, spiega. Baldini, superati i problemi col gioco d’azzardo, cerca di tornare in tv con una trasmissione tutta sua. Questa sua ‘rinascita’ la deve alla fidanzata, Aurora, di 34 anni: “Ha ...

Neonato trovato avvolto in un sacco della spazzatura : Salvato a pochi secondi dalla morte : Un Neonato è stato trovato in una discarica, avvolto in un sacco di spazzatura, ed è stato salvato a pochi secondi dalla morte: gli operai che lavorano nella discarica l'hanno sentito piangere proprio mentre il camion lo stava sollevando come se fosse un normale rifiuto. La vicenda è avvenuta in Sud Africa.Continua a leggere

Orte - cammina al centro dell'A1 : Salvato dalla polizia stradale : stato rintracciato dalla polizia stradale di Orvieto mentre camminava al centro della carreggiata, lungo l'A1 nei pressi di Orte, un trentacinquenne della provincia di Roma la cui scomparsa era stata ...

Cesare Battisti : la storia di un criminale Salvato dalla sua ideologia : L'argomento del giorno è senza ombra di dubbio Cesare Battisti. Non si parla di altro, da destra a sinistra, opposizioni e governo. C'è chi lo reputa un ''compagno'' comunista, martire dei giudici cattivoni e chi lo considera uno sporco comunista da mettere in galera al più presto possibile, possibilmente prendendosi i meriti. Ma Cesare Battisti non è altro che un criminale assassino che finalmente sconterà le sue colpe in carcere a Oristano, ...

Firenze - rimane bloccato a letto per giorni senza bere né mangiare : Salvato dalla polizia : L'uomo, che vive da solo, è rimasto bloccato a letto da un improvviso malore e per giorni non è riuscito a magiare né bere rischiando seriamente di morire disidratato nella propria abitazione. salvato infine solo martedì dall'intervento della polizia che ha sfondato la porta dopo una chiamata preoccupata di un parente.Continua a leggere

Neonato Salvato in mare lotta tra la vita e la morte. Malta lo preleva con un elicottero dalla Open Arms : Sam, un bimbo di appena tre giorni di vita nato su una spiaggia della Libia, è il migrante più piccolo tra i 311 salvati ieri dalla nave umanitaria Open Arms, che la Ong catalana Proactiva ha nuovamente schierato nel Mediterraneo centrale dopo un periodo trascorso sulla rotta Marocco-Spagna. Per le sue precarie condizioni di salute, il bimbo nella ...

Scuola : perché è necessario ripartire dalla Costituzione. Salvatore Salzano - Pavia - : Concetti teoricamente condivisibili, come efficienza, merito, autonomia di organizzazione, assunzione di responsabilità, valutazione di sistema, apertura verso il mondo esterno, sono stati declinati ...

Ciclismo - la rivelazione di Lance Armstrong : “i miei investimenti in Uber mi hanno Salvato dalla povertà” : L’ex ciclista ha rivelato in un’intervista di aver evitato la bancarotta grazie a 100.000 dollari investiti tanti anni fa in Uber, diventata poi una compagnia miliardaria Lance Armstrong è tornato a parlare, concedendo un’intervista alla CNBC cinque anni dopo l’ultima rilasciata a Oprah Winfrey. Il texano ha parlato sia della sua situazione attuale che dei progetti futuri, rivelando anche un clamoroso retroscena ...

Litiga con la moglie e tenta il suicidio - 34enne napoletano Salvato dalla polizia : GIUGLIANO - Litiga con la moglie e tenta il suicidio: salvato in extremis dalla polizia. Sono stati gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano ad evitare il peggio, infatti, questa mattina ...

Beppe Grillo Salvato dalla prescrizione che il M5s vorrebbe abolire : La corte di appello di Torino ha dichiarato prescritto il reato per il quale Beppe Grillo era stato condannato a quattro mesi di reclusione senza condizionale. Grillo aveva partecipato a una manifestazione in Val di Susa contro la Tav e aveva violato i sigilli apposti dalle autorità a una baita. Per

Zingaretti Salvato dalla mozione di sfiducia (da un ex leghista) : "Non voterò la sfiducia a Zingaretti perchè se realmente si vuole avviare un cammino verso il centrodestra unito, l'unico atto politico credibile è sfiduciare intanto il governo nazionale". Ad affermarlo in una nota è il consigliere regionale del Lazio Enrico Cavallari, già assessore di Gianni Alemanno poi eletto con la Lega e infine passato al gruppo misto.Cavallari è uno dei due consiglieri di area ...

Animali : Salvato in Calabria esemplare di Grifone proveniente dalla Croazia - verrà ricongiunto alla colonia originaria [FOTO] : Nei giorni scorsi è stato ospitato presso il CRAS – Centro di Recupero Animali Selvatici dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro uno splendido esemplare di Grifone (Gyps fulvus). L’uccello, probabilmente in migrazione, presentava lievi ferite ed affaticamento. Grazie all’anello posto su una zampa è stato identificato come esemplare proveniente dalla Croazia. Una volta tornato in forza e ricevuto il parere favorevole da parte della ...

Melegatti riparte dalla "fabbrica segreta" e dal lievito Salvato dai dipendenti : MILANO - La Melegatti rinasce per la terza volta in due anni e si prepara a riportare i pandori nei supermercati per Natale grazie, in parte, a una linea di produzione installata in una 'segretissima' ...