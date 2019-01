Matteo Salvini al Quirinale accolto dal corazziere nero | gira una strana voce al Colle

Il nuovo vangelo secondo Matteo Salvini : la legalità vale solo per gli altri : ra che tocca a lui subire la richiesta a procedere del Tribunale dei Ministri improvvisamente la legge diventa un inghippo di poco valore, da disdegnare come se fosse un inciampo. Dice di non avere paura. E sfugge allora perché dovrebbero avere paura tutti quei sindaci che continuano e continueranno a difendere la dignità e l'umanità e la sicurezza delle persone, italiane e non.Continua a leggere

Il Tribunale dei ministri vuole procedere contro Matteo Salvini per il caso Diciotti : Il Tribunale dei ministri di Catania, contraddicendo la richiesta motivata di archiviazione della Procura della Repubblica del capoluogo etneo, ha richiesto l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del ministro dell'Interno Salvini per il caso Diciotti . È quanto si apprende da fonti del Viminale.

Sea Watch con 47 migranti a bordo va verso l’Italia. Matteo Salvini : “Non sbarcherà nessuno” : Dopo sei giorni in mare la nave Sea Watch ha chiesto di sbarcare in mare, anche per le mutate condizioni meteo. La risposta del ministro Matteo Salvini: "Ennesima provocazione in vista: dopo aver sostato per giorni in acque maltesi, la nave olandese Sea Watch3 con 47 a bordo si sta dirigendo verso l'Italia. Ribadisco che la nostra linea non cambia, né cambierà. Nessuno sbarcherà in Italia".Continua a leggere