Locatelli racconta i clienti speciali del suo ristorante Il principe

(Di giovedì 24 gennaio 2019) "Durante la gavetta sono stato in posti dove mi davano una tazza di latte e cereali. L'umiliazione del prossimo non è la mia filosofia". Abituati a osservare nei cooking show televisivi, concorrenti mortificati dai giudici chef, l'arrivo di Giorgioa Masterchef ha segnato un'inversione di rotta. Garbo e autocontrollo sono caratteristiche che distinguono il nuovo acquisto del programma targato Sky, eredità - spiega in un'intervista al settimanale Chi - del padre.Mio padre era la pacatezza fatta persona, un uomo che piuttosto di dar fastidio a qualcuno si faceva da parte. In questa vita in cui tutti sbattono tutto in faccia al resto del mondo, rispetto e gentilezza contano.Per condurre il programma,è tornato in Italia dopo trentanni. Nel cuore di Londra è proprietario di unstellato che ha visto ai suoi tavoli numerosi ...