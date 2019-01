Lo smartphone pieghevole di Motorola compare in un brevetto

Huawei lancia il 5G : lo smartphone pieghevole in arrivo fra un mese a Barcellona : Si tratta, stando alle parole del capo del gruppo, del 'modem 5G più potente del mondo'. Contrariamente allo Snapdragon X50 visto il mese scorso alle Hawaii, il piccolo modem che arricchirà i chipset ...

Xiaomi svela il suo prototipo di smartphone pieghevole : Il trend dei dispositivi pieghevoli si sta gradualmente diffondendo all’interno dei laboratori dei maggiori produttori di smartphone e tablet. Dopo Samsung, è arrivato il turno di Xiaomi! Il presidente della compagnia e suo co-fondatore, Lin Bin, ha confermato in un teaser pubblicato su Weibo, la piattaforma di social-network asiatica, lo sviluppo in fase prototipale di un device dotato di un display pieghevole non in due parti bensì ...

Xiaomi svela il suo smartphone pieghevole in un video - se piace al pubblico potrebbe produrlo in massa : Lo smartphone pieghevole è sempre più vicino alla realizzazione. Xiaomi ci sta lavorando, e ha deciso di darcene un assaggio in un video pubblicato online, che potete vedere in questa notizia. Si tratta ancora di un prototipo, ma si vedono abbastanza particolari da poterne intuire il funzionamento di massima. A usarlo è il presidente e co-fondatore dell’azienda cinese, Lin Bin, che all’inizio sembra maneggiare un tablet, finché non ...

Salatissimo prezzo smartphone pieghevole Samsung : il doppio del Galaxy S10? : Oggi 21 gennaio giungono notizie non certo incoraggianti sul prezzo dello smartphone pieghevole Samsung: certo già in passato avevamo evidenziato come il device rivoluzionario del produttore non potesse di certo essere alla portata di tutte le tasche ma, in queste ore, nuovi dettagli a dir poco allarmanti in proposito arrivano da una fonte autorevole come GizChina: vediamo di esaminare dunque gli ultimi rumor per capire quale dovrebbe essere la ...

smartphone pieghevole LG al MWC 2019 : le particolarità possibili : Non dovrebbe mancare lo Smartphone pieghevole LG al walzar dei dispositivi di questo genere che interesserà tutto il 2019, e più in particolare l'evento del MWC di Barcellona, a margine del quale dovrebbe prendere parte anche la controparte Samsung. Non sarà, però, flessibile il display che contraddistinguerà il dispositivo, dotato di un paio di pannelli appaiati e contraddistinti da cornici molto sottili (un percorso già intrapreso da ZTE Axon ...

Motorola RAZR potrebbe tornare nei panni di uno smartphone pieghevole costosissimo : Lenovo potrebbe riportare in vita il brand RAZR di Motorola, utilizzandolo per lo smartphone pieghevole che potrebbe essere presentato il mese prossimo. L'articolo Motorola RAZR potrebbe tornare nei panni di uno smartphone pieghevole costosissimo proviene da TuttoAndroid.

Samsung svelerà lo smartphone pieghevole il 20 febbraio a San Francisco : Se le indiscrezioni e le anticipazioni sullo smartphone pieghevole di Samsung vi hanno incuriosito, segnatevi sul calendario la data del 20 febbraio. Sarà quel giorno, a San Francisco, in California, che il colosso sud coreano svelerà una versione completamente funzionante di un dispositivo con schermo pieghevole. L’occasione sarà l’evento evento Unpacked 2019 che era già in programma. Ricordiamo che a novembre 2018 Samsung ha ...

