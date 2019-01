Inter | fatta per Soares ma non solo | pronta la rivoluzione nell' undici di Spalletti

Calciomercato Inter - è fatta per Cedric Soares : L’Inter ed il Southampton hanno raggiunto l’accordo per il trasferimento di Cedric Soares Cedric Soares è quasi un calciatore dell’Inter. Dopo le trattative dei giorni scorsi, il club nerazzurro ed il Southampton hanno raggiunto l’accordo per il terzino destro, che si trasferirà all’Inter con la formula del prestito oneroso fino a giugno con riscatto fissato a 11 milioni. Si attende il calciatore portoghese ...

Calciomercato Inter - è fatta per Cedric Soares : formula e cifre dell’affare : Calciomercato Inter – Luciano Spalletti stasera ha un motivo per sorridere. Beppe Marotta sarebbe infatti prossimo a regalargli un primo e forse unico rinforzo per l’attuale sessione di mercato. Infatti, diversamente da quanto si è sostenuto nel corso di queste settimane, l’amministratore delegato dell’area sport nerazzurra sembra essere prossimo ad acquistare un giocatore immediatamente utilizzabile […] L'articolo ...

Moratti : 'Gasperini? Ero sicuro della scelta fatta - forse gli serviva più tempo. Ma all'Inter non è possibile...' : Massimo Moratti , ex presidente dell' Inter , parla a la Gazzetta dello Sport della scelta fatta nel 2011-12 di puntare su Gasperini : 'Lo scelsi per il bel gioco che aveva sempre proposto con le sue squadre. Un gran merito che gli va attribuito anche adesso, guardate ...

Inter - mercato : aspettando Icardi - stop a Miranda - quasi fatta per Brazao : Il campo centrale resta quello del rinnovo di Mauro Icardi, ma orario e data dell'inizio della partita, che ha tutta l'intenzione di essere amichevole, non è ancora fissato. L'attesa può prolungarsi, ...

Kate Middleton rifatta : tre Interventi di chirurgia estetica - ecco cosa ha cambiato - FOTO - : Secondo rumors delle ultime ore che stanno facendo il giro del mondo, infatti, la bella Kate per tre volte avrebbe ceduto alla tentazione del 'ritocchino'. Alla luce di quanto riferito al tabloid ...

Francesco Chiofalo dopo l'Intervento torna su Instagram : "Ce l'ho fatta - sto bene" : Francesco Chiofalo è tornato a sorridere: ad un giorno dal suo delicato intervento al cervello , atto a rimuovere un tumore di forma benigna, l'ex volto di Temptation Island è tornato a parlare ai ...

Chiofalo sottoposto all'Intervento : 'Ce l'ho fatta' : Francesco Chiofalo ha fatto preoccupare tutti i suoi fans. L'ex fidanzato di Selvaggia Roma che abbiamo conosciuto in una delle edizioni passate di Temptation Island, si è infatti sottoposto ad un delicato intervento al cervello. Qualche settimana fa, Francesco ha annunciato pubblicamente di essere gravemente malato: si tratta di un tumore che aveva colpito una zona molto delicata del cervello. Oggi il giovane ventinovenne romano, che a quanto ...

Le prime parole di Chiofalo dopo l'Intervento al cervello : 'Ce l'ho fatta' : Francesco Chiofalo ha rassicurato i fan subito dopo il delicato intervento subito al cervello. L'ex ragazzo di Selvaggia Roma ha scritto sui social: 'Ce l'ho fatta, sto bene', corredando il suo messaggio con l'hastagh #andràtuttobene, che è stato il suo motto nei giorni antecedenti l'intervento. Francesco Chiofalo ha superato l'intervento Il giovane qualche settimana fa ha scoperto di avere un tumore al cervello del diametro di cinque centimetri ...

Inter-Godin - ancora non è fatta : le parole di Simeone sull’affare : Atletico Madrid, Diego Simeone ha parlato del caso Godin, dato ad un passo dall’Inter dalle recenti voci di calciomercato “Il club sa bene cosa penso e anche Godin. Lui e la società stanno cercando le soluzioni migliori per entrambe le parti, quindi decideranno ciò che riterranno più opportuno“. L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, si esprime così sulla situazione del suo difensore centrale, Diego ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Pepe al Monaco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Inter - è fatta per Diego Godin a costo zero - 5 gennaio 2019 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Inter, è fatta per Diego Godin a costo zero. Siena: minorenne uccide 63enne che voleva stuprarla , 5 gennaio 2019,

LIVE Calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Juventus-Ramsey ai dettagli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

L’Egitto ha chiesto alla tv statunitense CBS di non trasmettere un’Intervista al presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi : La rete televisiva statunitense CBS ha detto che il governo dell’Egitto le ha chiesto di non trasmettere un’intervista che il giornalista Scott Pelley aveva fatto al presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi per la famosa trasmissione giornalistica 60 Minutes. Il canale

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Ultime notizie : e' quasi fatta per Trincao. Arriverà a gennaio : Inter superata : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: i bianconeri stringono per portare Trincao a Torino a gennaio. Battuta la concorrenza dell'Inter.