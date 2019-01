ilfattoquotidiano

: Il Pd si infuria sulla corruzione. Ma dimentica che è una battaglia di sinistra - Cascavel47 : Il Pd si infuria sulla corruzione. Ma dimentica che è una battaglia di sinistra - ilfattoblog : Il Pd si infuria sulla corruzione. Ma dimentica che è una battaglia di sinistra -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Per una tangente in Italia si seppelliscono rifiuti tossici sotto terra, si costruisce in riva al mare, si tirano su scuole che rischiano di crollare, si fanno vincere concorsi a cittadini che non hanno merito, si fa la cresta sul prezzo per i funerali di chi muore all’ospedale, si aiutano gli evasori fiscali, si fanno vincere gare a società che non potrebbero, si trasforma quello delle case popolari da un servizio in un affare, si promuove senza motivo il consumo di un particolare farmaco, si pronunciano sentenze false, si specula sui progetti di integrazione, si bara alle elezioni. Le tangenti avvelenano l’ambiente, la scuola, la sanità, la giustizia, la macchina dello Stato fino ai suoi uffici più periferici, la politica e quindi la democrazia. Con le tangenti si fanno i soldipelle degli anziani che vanno all’ospedale, dei familiari dei morti, di chi soffre ...