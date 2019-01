Djokovic-Pouille | Semifinale Australian Open 2019 | programma | orario e tv Come vederla

oasport

: #Tennis #AustralianOpen, tornei di singolare uomini e donne: aggiornamenti in diretta su risultati semifinali 2019… - Sportflash24 : #Tennis #AustralianOpen, tornei di singolare uomini e donne: aggiornamenti in diretta su risultati semifinali 2019… - CIAofficer5 : RT @repubblica: Tennis, Australian Open: Djokovic in semifinale contro Pouille, la caviglia tradisce Serena Williams [news aggiornata alle… - repubblica : Tennis, Australian Open: Djokovic in semifinale contro Pouille, la caviglia tradisce Serena Williams [news aggiorna… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) La secondamaschile deglivedrà affrontarsi Novake Lucas. Il serbo si è qualificato dopo aver usufruito del ritiro di Kei Nishikori nei quarti di finale, mentre il francese è la grande sorpresa dello Slamo e ha superato in quattro set il canadese Milos Raonic.vuole raggiungere la finale per conquistare il settimodella carriera, mentre la guida tecnica di Amelie Mauresmo sta portandoal meglio della sua carriera.Di seguito ildel match tra Novake Lucas. L’incontro sarà trasmetto in diretta ed in esclusiva da Eurosport e sarà visibile anche in streaming tramite Eurosport Player. Inoltre non perdetevi la diretta testuale di OA Sport.Venerdì 25 gennaioDalle 9.30: (1) Novak(Srb) c. Lucas(Fra)Diretta televisiva: Eurosport Diretta ...