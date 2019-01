Christian De Sica oggi | età | moglie e figli I film e la carriera

'Christian racconta Christian De Sica' il nuovo spettacolo dell'attore in tour : Christian De Sica torna a teatro con il suo nuovo spettacolo 'Christian racconta Christian De Sica'. L'attore e regista italiano si racconta al pubblico con parole e canzoni, accompagnato da uno ...

Christian De Sica il fuoriclasse dello spettacolo italiano torna a teatro con “Christian racconta Christian De Sica” : Christian De Sica torna a teatro con il suo nuovo spettacolo “Christian racconta Christian De Sica”. Il grande attore e regista italiano si racconta al pubblico con parole e canzoni, accompagnato da uno spumeggiante sestetto muSicale. A partire dal 30 marzo 2019 lo spettacolo farà tappa a Roma, Bologna (5/6.04), Milano (14.04), Torino (18.04), Ancona (26.04). Le tappe di Roma e Milano vedranno sul palco anche l’Orchestra Sinfonica diretta dal ...

Auguri all'attore Christian De Sica : oggi compie 68 anni : oggi sabato 5 gennaio è il compleanno dell'attore romano Christian De Sica che compie 68 anni: nel corso della sua lunga carriera ha ottenuto grandi successi al cinema. Parliamo di uno degli attori più amati e apprezzati dal pubblico: le persone vedono in De Sica il simbolo del Natale poiché i suoi film escono al cinema sempre nel mese di dicembre. Dagli anni ottanta in poi è il protagonista indiscusso dei cinepanettoni e ha formato una coppia ...

Buon compleanno Christian de Sica - Monica Guerritore… : Buon compleanno Christian de Sica, Monica Guerritore… …Walter Mondale, Robert Duvall, Luciano Nizzola, Juan Carlos I, Maurizio Pollini, Franco Piperno, Diane Keaton, Giuseppe Materazzi, Chicco Testa, Carmine Abbagnale, Marilyn Manson, Giuseppe Gibilisco, Marco Rigoni, Giovanni Pasquale, Jaroslav Plasil, Andrea Segnalini, Stefano Luongo, Chiara Paroni, Marco Laganà, Alex Trivellato… Oggi 5 gennaio compiono gli anni: Galliano Parigi, ex ...

Storie italiane - Massimo Boldi a Eleonora Daniele : "Io e Christian De Sica siamo come fratelli" : "Non abbiamo mai litigato. Io e Christian non possiamo litigare, siamo fratelli. Christian è un gentleman, un signore d’altri tempi. Quando io sono rimasto vedovo è stato un momento difficile". Lo dice Massimo Boldi a Storie italiane. "Un altro momento molto complicato è stato quando Christian ha av

Massimo Boldi : "Io e Christian De Sica? Mai litigato - siamo come fratelli" : Massimo Boldi è stato ospite su Rai Uno a 'Storie Italiane', il talk show di Eleonora Daniele, nella puntata in onda oggi, 2 gennaio. Il celebre attore ora è nelle sale con il film 'Amici come prima' ...

Christian De Sica contro i botti di Capodanno : “Un petardo mi ha causato un distacco della retina” : Insieme a Massimo Boldi l'attore è testimonial 2018 della campagna lanciata dalla Polizia di Stato: le sue parole nel video...

Christian De Sica : "Ho fatto piangere Eugenio Scalfari cantandogli le canzoni del ventennio fascista" : “A Eugenio Scalfari piacevano le canzoni che cantava mio padre, soprattutto quelle del ventennio fascista”. Lo rivela Christian De Sica, parlando del rapporto d’amicizia tra Vittorio e il fondatore di Repubblica.“Il papà era il direttore del Casinò di Sanremo”, ha raccontato l’attore romano a La Repubblica delle Donne. “Mio padre era un giocatore, perse tutto e andava in giro per Sanremo con le tasche rovesciate. Il padre di Eugenio gli ...

Massimo Boldi e Christian De Sica - il botto del cinepanettone : primi al botteghino con Amici come prima : Il miracolo di Natale si è ripetuto ancora. Al botteghino, dove Amici come prima della coppia Boldi-De Sica, dopo dodici anni dalla ultima volta insieme, s'è presa il primo posto degli incassi natalizi, con 1 milione 334 mila euro davanti al Mary Poppins che si è fernata poco sotto il milione di eur