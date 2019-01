C’è aria di Derby a Milano, Icardi vs Piatek

lanotiziasportiva

(Di giovedì 24 gennaio 2019)contro, dopo la partenza di Higuain, è il nuovodel gol di, città che ha fame di prodezze e di bellezza.I centravanti di Inter e Milan, lo dice la storia, non sono soltanto calciatori che devono buttare il pallone in rete, ma autentici simboli popolari. E questo concetto devono metterselo bene in testa quelli che aspirano al ruolo.è vicino al rinnovo con l’Inter, o perlomeno le parti sembra abbiano fatto passi in avanti;abbraccia per la prima volta il Milan e per lui si annuncia un debutto da brividi, a San Siro, contro il Napoli: ma, oltre ai gol (che sono comunque il termometro da consultare prima di ogni giudizio), la gente chiede loro di indossare i panni dei cavalieri senza paura, quelli che vanno con coraggio incontro al nemico, incuranti dei rischi e dei pericoli, lo sfidano in campo aperto e lo spediscono a terra.I centravanti ...