Anticipazioni Una Vita | puntate dal 27 gennaio all’1 febbraio

Anticipazioni U&D del 24 gennaio : Lorenzo sceglie - ma è una messinscena : Oggi pomeriggio su canale 5, a partire dalle 14,40, andrà in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne, che vedrà clamorosi colpi di scena per quanto riguarda il trono di Lorenzo Riccardi. Secondo le Anticipazioni fornite dal sito 'Witty tv', il tronista sarebbe pronto per fare la scelta, con tanto di sedie rosse al centro dello studio. Quanto messo in onda fa riferimento alle registrazioni del 3 gennaio scorso, ed è noto che ...

Anticipazioni Una Vita : Olga Dicenta e Diego Alday fanno l’amore : Lo sceneggiato di origini iberiche “Una Vita” scritto da Aurora Guerra non smette di stupire. Le Anticipazioni degli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset i prossimi mesi, ci dicono che la malvagia Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) darà una svolta nelle vicende ambientate ad Acacias 38, provocando tanta sofferenza alla primogenita. In particolare Olga (Sara Sierra) a causa della madre si avvicinerà all'uomo che continua ...

Una Vita Anticipazioni : DIEGO fa l’amore con… OLGA!!! : La perfidia di Ursula Dicenta (Montserrat Alcoverro) caratterizzerà le puntate italiane di Una Vita in onda su Canale 5 nei prossimi mesi: dopo aver appreso che la figlia Olga (Sara Sierra) è stata violentata in continuazione dal “patrigno” Tomas quando era soltanto una ragazzina, la dark lady darà infatti inizio ad un terribile piano per ferire – senza alcuna ragione – la povera Blanca (Elena Gonzalez). Dando uno sguardo ...

Una vita - Anticipazioni fino al 1 febbraio : Arturo scopre la tresca tra Elvira e Simon : Una vita, la soap spagnola di Aurora Guerra entrerà sempre più nel vivo con le nuove puntate. Le anticipazioni inerenti alle puntate in onda dal 27 gennaio al 1 febbraio, rivelano che Arturo scoprirà la tresca tra Elvira e Simon ed umilierà sua figlia. Maria Luisa nel tentativo di separare Lolita e Antonito ingannerà quest'ultimo facendogli credere che il padre voglia offrirgli un lavoro all'estero. Rosina deciderà di annunciare la sua ...

Isola dei Famosi - Anticipazioni 1^ puntata : una sorpresa per i 16 naufraghi in Honduras : Giovedì 24 gennaio 2019 in prima serata su canale 5, prenderà il via la nuova edizione dell'Isola dei Famosi, anche quest'anno condotta da Alessia Marcuzzi, coadiuvata in studio da due nuove opinioniste, Alda D'Eusanio e Alba Parietti. Stando alle anticipazioni su quanto vedremo in diretta tv nella prima puntata, veniamo a sapere che una sorpresa attenderà i sedici naufraghi che sbarcheranno in Honduras. Nel corso della serata, infatti, la ...

Una spia e mezzo - azione e commedia con Dwayne Johnson e Kevin Hart - Anticipazioni : Dwayne Johnson e Kevin Hart per un’alchimia che funziona nel film dal titolo Una spia e mezzo – Central Intelligence. In onda su Italia 1 mercoledì 23 gennaio alle 21,20 la pellicola diretta da Rawson Mashall Thurber mescola sapientemente i toni della commedia con l’action movie. Tanto che per MyMovies merita un bel 3,17 su 5, mentre per TvZap è un prodotto perfetto per una serata casalinga così da ottenere un sonoro 4 su ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di giovedì 24 e venerdì 25 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di giovedì 24 e venerdì 25 gennaio 2019: Carmen cerca di ribellarsi a Ursula e minaccia di confessare alla polizia l’omicidio di Merino, ma la Dicenta le ricorda che, se lei non resterà al suo posto, gliela farà pagare. Simon si accorge che Adela si è inflitta delle ferite sulla schiena, così decide di rinunciare al suo amore con Elvira e di cominciare a comportarsi da marito devoto… Ramon benedice ...

Una Vita Anticipazioni 24 gennaio 2019 : Simon lascia Elvira : Il Gayarre, accortosi delle ferite che si è inflitta Adela, rompe la sua relazione con la Valverde, promettendo di diventare un marito fedele.

Anticipazioni Una Vita : Felipe fa credere a Celia di averla tradita di nuovo : Gli avvenimenti nelle vicende della soap opera di origini iberiche “Una Vita” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, sono sempre più interessanti. Arriva una brutta notizia per il pubblico italiano riguardante le puntate che dovrebbero andare in onda sulla rete ammiraglia Mediaset il mese prossimo. Le Anticipazioni svelano che Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) si metterà nei guai all’insaputa della moglie, per difendere Antonito ...

Una Vita Anticipazioni : Antonito vuole fuggire con Lolita ma viene arrestato : anticipazioni Una Vita, Antonito finisce in carcere: il figlio di Ramon di nuovo nei guai Nelle prossime puntate di Una Vita vedremo Antonito finire in carcere, accusato di truffa aggravata. Ma cosa accade questa volta al figlio di Ramon? Stando alle ultime anticipazioni, tutto prende inizio quando il fidanzato di Lolita conoscere un signore, Belarmino. […] L'articolo Una Vita anticipazioni: Antonito vuole fuggire con Lolita ma viene ...

Una Vita Anticipazioni 23 gennaio 2019 : Carmen ammazza Merino per ordine di Ursula : Diego e Blanca cercano l'informatore di Ursula ma l'uomo sembra scomparso e in casa sua vengono trovate tracce di sangue e colluttazione.

Una Vita Anticipazioni : FELIPE fa credere a CELIA di avere altre amanti… : Nuovi problemi in vista a Una Vita per la coppia formata da FELIPE Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e CELIA (Ines Aldea): l’avvocato, ad un certo punto, sceglierà infatti di mentire alla donna e le lascerà intendere di avere delle altre amanti. Perché l’uomo agirà in questo modo? Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto ciò avrà a che vedere con la difesa di Antoñito Palacios (Alvaro Quintana): se ci avete letto in ...

Anticipazioni Una vita dal 27 gennaio al primo febbraio : Blanca ha un malore sospetto : Anche questa settimana sono state rese note le nuove Anticipazioni italiane della soap spagnola, 'Una vita', che ogni giorno viene trasmessa su Canale 5 dalle 14.10 alle 14.45. Le trame di cui parleremo qui di seguito si riferiscono agli episodi che verranno trasmessi in Italia dal 27 gennaio al primo febbraio. La rivelazione di Olga Le Anticipazioni de "Una vita" ci segnalano che Blanca salverà la vita ad Ursula, impedendo ad Olga di ucciderla, ...