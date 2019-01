Accarezza un gatto randagio | blogger 24enne resta paralizzata

Accarezza un gatto randagio - Gemma resta paralizzata : “Ma non smetterò di amarli” : Gemma Birch, blogger di 24 anni, di Southport, nel Merseyside (Inghilterra), è rimasta paralizzato dalla vita in giù dopo aver contratto un'infezione materiale durante una vacanza in Portogallo dopo aver Accarezzato un gatto randagio.Continua a leggere