A Foggia la mafia non solo esiste | ma è anche la più cruenta

Droga e mafia - arresti a Foggia e Bari : 8.22 Agenti delle Squadre mobili di Foggia e Bari e del Servizio Centrale Operativo stanno eseguendo dall'alba numerose misure cautelari, frutto di un'indagine che ha consentito di disarticolare un gruppo criminale collegato alla consorteria mafiosa garganica del Clan dei Montanari. Accertato il monopolio del gruppo nella gestione del traffico di Droga a Manfredonia (FG) e dello smercio di stupefacenti destinati a rifornire le piazze della ...

De Zerbi rigetta le voci sulle pressioni della Mafia Foggiana : “ho la coscienza pulita” : Sassuolo, Roberto De Zerbi si è detto totalmente estraneo a qualsivoglia rapporto con la Mafia foggiana durante la sua militanza in rossonero “Ho la coscienza pulita ma non mi basta: è una cosa che mi dà molto fastidio, non mi fa dormire perché non sono quello. Chi mi conosce sa, e a Foggia lo sanno, che non ero e non sono mai stato manovrabile da parte di nessuno“. Sono le parole del tecnico ex Foggia, oggi al Sassuolo, ...

Mafia a Foggia - De Zerbi non ci sta e chiarisce : “Coscienza pulita - non voglio finirci in mezzo” : Alla vigilia di Sassuolo-Udinese, il tecnico dei neroverdi Roberto De Zerbi ha parlato della vicenda della maxi operazione contro la Mafia portata a termine a Foggia. L’ex allenatore rossonero ha respinto tutte le accuse e ha voluto chiarire la sua posizione in merito alle pressioni esercitate dai clan sul club Foggiano: “Io tengo molto al cognome che porto, per rispetto alla mia famiglia e alla società per cui lavoro. Già una ...

Mafia - dalle estorsioni a tappeto agli omicidi per scalare le gerarchie : “Così i clan Moretti e Sinesi opprimevano Foggia” : Avevano le mani pasta nei “gangli vitali” del tessuto sociale, aggredito in maniera “parassitaria”. Chiedevano il pizzo a tappeto, dalle agenzie funebri che dovevano versare 50 euro per ogni funerale fino alle discoteche e ai costruttori edili perché “tutti devono pagare” altrimenti “l’assessore ai lavori pubblici gli abbassa la serranda”. Come se lo Stato fossero loro, i clan ...

Colpo alla mafia Foggiana - pressioni anche sul Foggia calcio : il club e l’allenatore De Zerbi minacciati [LA RICOSTRUZIONE] : Ultime ore caldissime che riguardano il calcio Foggia, si confermano gli ultimi mesi difficilissimi per il club che al momento è impegnato nel campionato di Serie B. In totale sono 30 le persone arrestate da polizia e carabinieri nel blitz antimafia in Puglia contro la “Società Foggiana”, l’accusa è quella di associazione di stampo mafioso, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco e tentato omicidio. ...

