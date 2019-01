Tumore allo stomaco | come il batterio dell’ulcera lo scatena

dilei

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) L’Helicobacter pylori finisce nuovamente sotto la lente d’ingrandimento degli studiosi. Ilè legato alL’ulcera peptica è la più diffusa e consiste in una lesione della mucosa, che può avvenire all’interno delloo dell’intestino tenue, nello specifico nella prima parte, ovvero il duodeno. Una condizione spesso causata da un notoresponsabile dell’infiammazione a livello gastrico: l’Helicobacter pylori.Per quanto non rappresenti una causante, questo germe favorisce lo sviluppo delrivelato dstudio internazionale coordinato dall’immunologo Mario Milco D’Elios dell’Università degli Studi di Firenze e Marina de Bernard dell’Università di Padova.L’Helicobacter pylori si trasmette facilmente, attraverso alimenti o acqua ad esempio, con le percentuali che aumentano considerevolmente in ...