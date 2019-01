Spagna | gli ultimi aggiornamenti sul bimbo caduto nel pozzo | riprese le operazioni di

Malaga (Spagna) : calcoli sbagliati - slitta ancora il salvataggio di Julen : Sono ormai trascorsi nove giorni dalla tragedia che ha sconvolto Totalán, in provincia di Malaga, dove un bambino di circa due anni, di nome Julen è caduto in un pozzo profondo 107 metri e largo 25 centimetri. Purtroppo a causa dei diversi ostacoli non è stato ancora completato il tunnel che doveva essere ultimato proprio oggi. Oltre le complicazioni di queste ultime ore, il rallentamento dei soccorsi è dovuto anche ai contrattempi iniziali ...

La bomba di mercato dalla Spagna - Marcelo : “voglio andare alla Juve” : Sono ore calde di calciomercato non solo per gennaio anche anche per la prossima stagione, ecco la bomba dalla stampa spagnola in particolare ‘Marca’ e ‘Sport’: Marcelo vuole lasciare il Real Madrid in estate, e raggiungere l’amico Cristiano Ronaldo alla Juventus. “Se faranno un’offerta per me, dovete lasciarmi andare”, avrebbe detto il calciatore alla dirigenza dei Blancos. Al posto di ...

Spagna - bimbo caduto nel pozzo : terminata la perforazione del tunnel verticale - gli ultimi aggiornamenti : Corsa contro il tempo in Spagna per salvare il bambino di 2 anni, Julen, caduto in un pozzo vicino a Malaga il 13 gennaio scorso: è terminata ieri sera la perforazione del tunnel parallelo al pozzo di prospezione in cui è caduto il piccolo, ed ora si scaverà un tunnel orizzontale di 3-4 metri a una profondità di circa 72 metri per cercare di raggiungerlo. Nonostante ciò, resta un’incognita l’esatta ubicazione di Julen: per tale ...

Cristiano Ronaldo - il giorno della vendetta fiscale dalla Spagna : quanto gli costa la condanna : Cristiano Ronaldo è atteso in tribunale a Madrid per concludere il costosissimo procedimento giudiziario con il fisco spagnolo. L'appuntamento in Spagna è stato rinviato di un giorno per concedere al portoghese di scendere in campo contro il Chievo, ma secondo El Mundo resta inalterato l'esito di un

Spagna : assassino scarcerato per l’omicidio della moglie uccide l’avvocatessa e si suicida : Josè Javier Salvador Calvo dopo essere stato scarcerato per beneficiare della libertà condizionata ha ucciso Rebeca Santamalia Cancer poi si è tolto la vita.Continua a leggere

Spagna - bimbo caduto nel pozzo : ancora ritardi e imprevisti - gli ultimi aggiornamenti : Si lavora senza sosta in Spagna per salvare il bambino di 2 anni, Julen, caduto in un pozzo vicino a Malaga il 13 gennaio scorso: i responsabili delle operazioni, citati dal quotidiano El Pais, hanno riferito che saranno necessarie altre 24 ore per raggiungere il piccolo. Fino ad ora è stata raggiunta una profondità di 52 metri, rispetto ai 60 necessari per poi scavare un tunnel che dovrebbe consentire di arrivare al punto dove si pensa che sia ...

Spagna : 2-0 al Siviglia - il Real risorge : ANSA, - ROMA, 19 GEN - Il Real Madrid vince lo spareggio per il terzo posto nella Liga contro il Siviglia, portandosi a 36 punti dopo 20 giornate e lasciando gli andalusi 3 punti indietro. Partita non ...

In Europa aumentano gli arrivi - ma i migranti ora scelgono la Spagna : Non è più l'Italia, ma la Spagna , la nuova Mecca dei migranti che salpano dalle coste del Nord Africa per raggiungere il Vecchio Continente. Lo rivelano i dati dell'Organizzazione mondiale per le ...

Guai per Cristiano Ronaldo - può saltare la gara contro il Chievo : il portoghese ‘convocato’ d’urgenza in Spagna [DETTAGLI] : Si avvicina sempre di più la nuova giornata valida per il campionato di Serie A, un turno che si promette scoppiettante dopo le polemiche della Supercoppa, con le clamorose decisioni arbitrali che hanno condizionato pesantemente il risultato finale ed in particolar modo con il mancato rigore fischiato al Milan per il fallo di Emre Can su Conti. Nel frattempo arriva una notizia clamorosa che potrebbe condizionare il match della Juventus ...