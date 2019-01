Sei nella lista? Rifugiati smistati dal Cara di Castelnuovo verso altre

Rettore boccia Paolo Vallesi a Ora o mai più - Ornella Vanoni : “Sei cattiva” : Scontro tra Donatella Rettore e Ornella Vanoni a Ora o mai più Scontro tra Ornella Vanoni e Donatella Rettore alla prima puntata di Ora o mai più. La cantante di Splendido Splendente ha bocciato Paolo Vallesi, il concorrente in coppia con la Vanoni. A Donatella non è piaciuto il duetto di Paolo e Ornella sulla […] L'articolo Rettore boccia Paolo Vallesi a Ora o mai più, Ornella Vanoni: “Sei cattiva” proviene da Gossip e Tv.

Nella tua coppia - Sei sempre tu a programmare i weekend? Ecco cosa significa : Quando si è in coppia sarebbe bene prendere insieme tutte le decisioni, anche quelle che riguardano il weekend. Se nonostante la tua relazione vada a gonfie vele tocca sempre a te decidere come trascorrere i fine settimana forse sarebbe il caso di fermarsi a rifflettere. Secondo gli psicologi, infatti, il tuo atteggiamento potrebbe far male alla coppia, in quanto l’altra parte inizierà a darti per scontata e non apprezzerà più come ...

Arabia Saudita : uccise Sei persone ricercate per terrorismo in operazione nella zona a maggioranza sciita di Qatif : La provincia orientale dell'Arabia Saudita ha assistito a partire dal 2011 a continue manifestazioni da parte della minoranza sciita per chiedere alla monarchia Saudita di porre fine alla politica ...

Un caSeificio nella Terra dei Fuochi : Biagio Izzo tra cronaca e ironia : 'Se un'idea non ha significato e utilità sociale non m'interessa lavorarci sopra.' Molto probabilmente Tartaglia ha colto in pieno queste parole di Eduardo De Filippo quando ha scritto ' I Fiori del ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - nella terza di ritorno Sei partite chiuse al tie break : ROMA - La terza di ritorno del Girone Blu è quella dei tie break. Tutte e cinque le sfide giocate stasera, così come l'anticipo di ieri fra Pag Taviano e Club Italia Crai Roma , si sono concluse al ...

Aggredito dai condomini nella palazzina dove vive : “Sei gay - ti ammazziamo” : Insultato, picchiato e derubato solamente perché è gay. È successo a Leonardo, nel cortile della palazzina di Torino, dove vive con il suo compagno. Il pestaggio è stato compiuto da una decina di ragazzi, preceduto da calci, pugni, insulti di ogni genere. L’episodio è avvenuto il 2 gennaio nel condominio, dove la vittima abita con il suo compagno. L’aggressione è iniziata dopo il rifiuto di una sigaretta del 53enne ad uno dei ...

Aggredito dai condomini nella palazzina dove vive : "Sei gay - ti ammazziamo" : Insultato, picchiato e deribato solamente perché è gay. È successo a Leonardo, nel cortile della palazzina di Torino, dove vive con il suo compagno.L'aggressione è avvenuta il 2 gennaio quando un gruppo di ragazzi, che abiterebbero nel suo stesso condominio, lo ha avvicinato con la scusa di chiedergli una sigaretta. Ma quando Leonardo, 53enne, ha risposto di non averle sono partiti calci e pugni, accompagnati dagli insulti: "Brutto ricchione, ti ...

Decreto Genova - Autostrade presenta ricorso : ‘Usati come bancomat’. E compra i terreni di Sei aziende nella zona rossa : Dopo mesi sulla difensiva, Autostrade per l’Italia va all’attacco. Lo fa per via giudiziaria, con il ricorso contro il Decreto del commissario Marco Bucci che la esclude dai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi. Ma anche con un’altra mossa, meno appariscente: alla vigilia di Natale, la concessionaria ha perfezionato l’acquisto di quattro aree industriali proprio sotto il viadotto crollato, sulla sponda ovest del torrente ...

Terremoto a Catania - forti scosse nella notte : crolli e feriti - chiusa l'autostrada. Seicento sfollati : Terremoto nella notte nella zona dell'Etna a Catania: crolli, danni e feriti. Sono state 11 le scosse di Terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla...

W Series - Altri Sei nomi nella lista delle papabili per il 2019 : W Series, Altri sei nomi per le selezioni della stagione 2019 Inizialmente, ben 100 candidature erano arrivare per la W Series da 30 paesi di tutto il mondo, ma ovviamente la lista è stata ridotta ad ...

Giulia De Lellis nella bufera per la foto su Instagram : 'Sei caduta proprio in basso' : Una foto. Tanto è bastato per far finire Giulia De Lellis nel mirino dei suoi stessi follower. La fashion blogger ha pubblicato tre scatti simili sul suo seguitissimo profilo Instagram, ma non...

«Mamma - ci dispiace che Sei morta» : la lettera delle figlie gemelle di Eleonora - morta nella strage : Ma i nostri quattro figli erano il suo mondo, molto più della sua vita. E infatti ha donato la sua vita per Gemma. Lei ci ha raccontato che non soltanto Eleonora le ha fatto da scudo proteggendola ...

Ancona - strage in discoteca : Sei morti nella calca - venduti 1400 biglietti per 800 posti : Tragedia nell'anconetano, sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona),...