Rai | Maria Giovanna Maglie | ‘150 milioni di lire in rimborsi? Accuse archiviate In

Anticipazioni Uomini e donne : in prima serata a febbRaio ma senza Maria De Filippi : Uomini e donne è pronto per sbarcare in prime time su Canale 5. Le Anticipazioni rivelano che la popolare trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, dopo il consueto boom di ascolti in daytime, adesso si prepara anche per la prestigiosa serata della rete ammiraglia Mediaset. In programma, infatti, ci sono ben tre appuntamenti che vedremo in onda su Canale 5 a partire dal mese di febbraio e saranno dedicate alle scelte dei tronisti in ...

Seconda puntata di Che Dio ci Aiuti 5 su Rai1 - anticipazioni 17 gennaio : i segreti shock di Maria e Ginevra : La Seconda puntata di Che Dio ci Aiuti 5 svelerà la vera identità delle due new entry della stagione, la novizia Ginevra e la bionda Maria? Dopo il discusso debutto (con la morte di Guido Corsi, una scelta sofferta e criticata dal pubblico della fiction), su Rai1 andranno in onda due nuovi episodi, stasera 17 gennaio in prima serata. Si inizia con “Il cuore in soffitta”, episodio 5x03 di Che Dio ci Aiuti. Suor Angela scopre uno ...

Raidue - con Gennaro Sangiuliano tg ultra-sovranista : striscia quotidiana a Maria Giovanna Maglie : In Rai è partita l'operazione sovranista: presto arriveranno nuovi contenitori che puntano sui temi cari alla Lega e al M5s. Per esempio, Gennaro Sangiuliano, alla guida del Tg2 in quota Salvini, vorrebbe aumentare le edizioni del suo telegiornale, dal 7 gennaio, peraltro, già allungate di dieci min

C'è posta per te - Maria De Filippi massacra anche la Juve : è la regina della tv - panico in Rai : Nemmeno la Juventus può fare niente contro lo strapotere televisivo di Maria De Filippi . Si parla dello share dei programmi di sabato 12 gennaio, una giornata che ha segnato l'ennesimo trionfo della ...

Ascoli tv - bentornata Maria : "C'è posta per te" da record - Rai 1 ko : Oltre cinque milioni e mezzo per l'esordio della nuova edizione del programma firmato De Filippi, che sfiora il 30% di share

C'è posta per te - il primo super-ospite internazionale : Maria De Filippi vuole spappolare la Rai : Maria De Filippi inaugura la nuova edizione di C’è posta per Te, in onda dal prossimo 12 gennaio, con un super-ospite internazionale: il cantante Ricky Martin. Come nota da Tvblog, sulla pagina Facebook del programma è stata postata una clip che mostra l'arrivo in studio del cantante spagnolo, già o

IL CASO MATTEI - Il film di Francesco Rosi con Gian Maria Volonte' su Rai Storia : ... in onda domenica 6 gennaio 2019 alle 21.10 su Rai Storia per " Binario Cinema ", ricostruisce con un sapiente mix di generi, dove il giallo si incrocia con la cronaca, il reportage e il documentario.

Maria Sharapova consola l’avversaria infortunata : «Continua così e diventeRai la numero uno» : La tennista russa ha parole di incitamento per la collega cinese, colta dai crampi e costretta al ritiro a Shenzen

Maria Elena Boschi - 'vendetta' su Virginia Raffaele. Indiscrezione-bomba dalla Rai : perché l'hanno cancellata : Non l'avrebbe presa bene, Virginia Raffaele . Secondo Italia Oggi , la decisione del neodirettore di Raidue Carlo Freccero di cancellare il programma della comica , 'annunciato in pompa magna dall'ex ...

Mariah Carey : non indovineRai mai quanti milioni di dollari ha guadagnato grazie a “All I Want For Christmas Is You” : Il singolo natalizio per eccellenza The post Mariah Carey: non indovinerai mai quanti milioni di dollari ha guadagnato grazie a “All I Want For Christmas Is You” appeared first on News Mtv Italia.

Robert Mapplethorpe - il primo tRailer del biopic sul fotografo : l'attrice Marianne Rendón nella parte di Patti Smith : ... si concentrerà sulla "vita di Mapplethorpe a partire dai momenti prima che lui e Patti Smith si trasferissero nel celebre Chelsea hotel, una casa per un mondo intero di bohemien" e sarà disponibile ...

Uomini e Donne in prima serata?/ Maria De Filippi pronta alla rivoluzione : nuove idee da febbRaio - IlSussidiario.net : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Federico Rubini pronto a tornare in studio non per Teresa Langella ma per il trono...

I nostri figli/ Su Rai 1 il film con Vanessa Incontrada ispirato alla storia di Marianna Manduca - IlSussidiario.net : Questa sera, giovedì 6 dicembre, su Rai 1 va in onda 'I nostri fili', con Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti. Un film sugli orfani del femminicidio.