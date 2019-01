Metrò e via Marina | fondi a rischio | scatta l' ispezione a Napoli della Ue

Roma : ferma metro A per guasto - bus tra Ottaviano e Battistini : Roma – Interruzione sulla linea metro A, a Roma , tra le ferma te Ottaviano e Battistini per un guasto tecnico. Atac ha comunicato l’attivazione di un servizio di autobus sostitutivi. Per la tratta Cornelia e’ utilizzabile anche la linea bus 490, mentre per raggiungere Valle Aurelia e’ utilizzabile la linea ferroviaria Fl3. L'articolo Roma : ferma metro A per guasto , bus tra Ottaviano e Battistini proviene da Roma DailyNews.

Trasporti : Milano - al via sciopero - disagi per chi viaggia in metro : Milano , 21 gen. (AdnKronos) - E' iniziato alle ore 8.45 lo sciopero nazionale di 4 ore che proseguirà fino alle 12.45. A Milano , rende noto l'Atm, "la circolazione sulla linea M1 prosegue regolare sull’intera tratta. Sulla linea M2 la circolazione è garantita tra Cascina Gobba e Abbiategrasso mentre

Incubo cantieri - caos in via Depretis : cambia il piano traffico per i lavori del Metrò : Finite le feste, ripartono i cantieri in città. Tutti insieme. Ed è subito caos. Un doppio imbuto per il restringimento delle strade in via Depretis e in piazza della Repubblica, per i...