Lega | Salvini e la legge del Pd salvano i Bossi | in primo grado condannati per 353mila

Umberto Bossi e suo figlio Renzo hanno evitato la condanna nel processo sui fondi della Lega grazie a un accordo con Matteo Salvini : La Corte d’appello di Milano ha stabilito il “non luogo a procedere” nei confronti di Umberto Bossi e di suo figlio Renzo al termine del processo sui fondi pubblici della Lega utilizzati irregolarmente. Bossi e suo figlio erano stati condannati

Fondi Lega : assolti i Bossi - condannato Belsito. E Renzo ringrazia Salvini : 'Sicuramente grazie a Salvini e alla Lega i quali hanno valutato i documenti delle indagini e hanno visto che le spese a me imputate non sono state pagate dal partito'. È quanto ha detto Renzo Bossi ...

Processo Lega - Salvini salva Bossi (e figlio) : Salvini aveva presentato querela nei confronti dello stesso Belsito, non citando invece i Bossi. Una mossa che ha portato al...

Matteo Salvini - l'errore di Berlusconi che vuole evitare : "Ho tanti eredi politici nella Lega" : Se c'è un errore che Matteo Salvini vorrebbe proprio evitare è quello commesso in Forza Italia da Silvio Berlusconi, rimasto senza eredi dopo vent'anni di impegno politico. Intervistato da Panorama, il ministro dell'Interno ha risposto su chi possa essere un suo "delfino" e se già ne ha individuato

Lega - non luogo a procedere per i Bossi. Condannato solo Belsito : così Salvini ha salvato il Senatur e il figlio : Vince il patto privato tra l’attuale segretario della Lega e il padre fondatore. La Corte d’Appello di Milano ha disposto il non luogo a procedere per Umberto Bossi e il figlio Renzo imputati per appropriazione indebita con l’ex tesoriere Francesco Belsito. E lo ha fatto in virtù della mancata querela nei loro confronti, che in base alla Per quest’ultimo ha rideterminato la condanna a un anno e 8 mesi e 750 euro di multa pena sospesa. La ...

Di Battista : “Altra vittoria per noi - costringere Salvini e la Lega a votare il Reddito” : Reddito Cittadinanza, Di Battista: “Aver costretto la Lega a votarlo è vittoria” «Ci dicono di essere subalterni alla Lega… Io Salvini l’ho incontrato una sola volta, era molto scettico sul reddito di cittadinanza e aver costretto politicamente la Lega a votarlo è un’altra vittoria e motivo di orgoglio del M5S». Lo ha detto Alessandro Di Battista durante la convention del M5s per la presentazione del reddito di ...

Lega : grazie a Salvini città Roma sta riacquistando ordine e sicurezza : “Rivolgiamo un particolare ringraziamento al Viminale per l’imminente annunciata chiusura del C.A.R.A. di Castelnuovo di Porto. Il centro d’accoglienza, il secondo piu’ grande d’Italia, rappresentava infatti ormai da tempo una vera e propria ‘base operativa’ da cui diversi richiedenti asilo partivano per vendere stupefacenti nelle zone limitrofe, tra cui la zona nord e il vicinissimo XV Municipio. Con ...

Salvini sta trasformando il suo partito in una Lega a Cinque stelle : “Centosettanta morti in poche ore nel Mediterraneo. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha detto 'se riapri i porti tornano i morti': quanta verità e quanta bugia c'è in questa frase?”, chiede Tiziana Panella al direttore del Foglio Claudio Cerasa, ospite di Tagadà su La7. “C'è buona parte di bu

Lino Banfi nella deLegazione UNESCO - Salvini sfotte Di Maio : “E Jerry Calà? E Pozzetto?” : Non si è fatto attendere il commento di Matteo Salvini alla notizia della nomina di Lino Banfi quale rappresentante dell'Italia all'UNESCO. Il leader della Lega sorride a chi gli chiede una valutazione e aggiunge sornione: "Apriamo il dibattito, perché non Jerry Calà? E Renato Pozzetto allora?"Continua a leggere

Sondaggio Mentana - sentenza da brividi su Salvini e Berlusconi : brusco stop per Lega e Forza Italia : Non è bastato a Matteo Salvini andare in conferenza stampa col cartello senza reddito di cittadinanza . La Lega paga il 'sì' all'obolo dei 5 Stelle ai fannulloni. Solo così si spiega lo 0,7% lasciato ...

Rai - Lega contro Luxuria : lezione gender a bambini | Lei : Salvini indottrina di sovranismo : Dopo l'attacco del leghista Pillon, l'ex parlamentare replica: "Salvini in una puntata precedente ha parlato di sovranismo. Chiedo a Pillon se voleva anche lui indottrinare o semplicemente esprimere un'opinione"

Nomine - patto Lega-M5S : Salvini vuole Zaia a Bruxelles : Dalle dimissioni di Mario Nava dalla presidenza di Consob per la presunta incompatibilità con la sua posizione di funzionario europeo sono passati più di quattro mesi. Era il 13 settembre, e il governo sembrava deciso a sostituirlo in fretta con una persona più gradita. Non è andata così: da tempo l’unico candidato conosciuto a ricoprire quell’inca...