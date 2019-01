Il Trattato franco-tedesco e la sparizione del Trattato del Quirinale

huffingtonpost

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) In un'Europa che si avvicina al redde rationem delle prossime elezioni europee del 26 maggio, Merkel e Macron lanciano la loro sfida al nazionalismo sovranista. Ilsottoscritto ad Aquisgrana, città natale di Carlo Magno, Re dei Franchi e dell'Impero romano, ha rinnovato ildell'Eliseo del 1963 allora firmato da Adenauer e De Gaulle.L'intento di Berlino e Parigi non è soltanto di rafforzare il legame tra i due principali Paesi fondatori dell'Unione Europea, ma di creare una vero e proprio nucleo di attrazione europeo su valori e principi quali la cooperazione politica e civile europea e internazionale, il libero mercato e la sicurezza comune.È il rilancio dell'Europa delle origini. Perché non bisogna dimenticare che il progetto europeo nasce come riconciliazione-tedesca dopo almeno cento anni di guerre. L'obiettivo ...