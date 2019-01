Donazzan propone il ritorno del grembiule a scuola e periodi di riposo più frequenti

Blastingnews

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) L' Assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità della regione Veneto, Elena, ha proposto alcune idee concrete atte a risolvere le differenti problematiche esistenti nelle scuole. Innanzitutto laun "doveroso"al passato mediante il ripristino del “lei” ai prof e il saluto in piedi quando entra in classe un insegnante, ciò a tutela degli atti di violenza degli ultimi tempi e con l'intento di ripristinare quello che oggi è uno scarso livello di rispetto per chi è in cattedra. Tale proposta ha riscontrato un ampio consenso nei lettori di Orizzonte, il portale che ha dato spazio alle proposte illustrate dall'assessore. Il sondaggio proposto da Orizzontesuldel saluto dei professori e delha infatti ottenuto l'88% dei consensi. Gli utenti che hanno partecipato al sondaggio sono stati 3.571 in meno ...