Barcellona-De Jong | è ufficiale All' Ajax vanno 75 milioni + 11 variabili

Barcellona - Frenkie de Jong bloccato per giugno : il centrocampista dell'Ajax a un passo dai blaugrana : Kevin Prince Boateng, ma non solo. In casa Barcellona si guarda già oltre il calciomercato di gennaio e si pianificano già i colpi per la prossima stagione. In quest'ottica va visto l'affondo per ...

«De Jong-Barcellona - manca solo la firma» : ... Manchester City, Juventus e Paris Saint Germain , a riprova del valore tecnico del calciatore olandese che, considerando la giovane età, 21 anni , potrebbe diventare uno dei più forti al mondo nel ...

De Jong dice sì al Barcellona - teso con Rabiot : la mamma vede altri club : Invece, come scrive Sport , c'è qualcosa che non va... TENSIONE - Un'intera prima pagina dedicata: il Barcellona sta pressando il calciatore e l'entourage per firmare il contratto, ma la mamma di ...

Bayern Monaco-Barcellona - sfida di mercato per De Jong : l’Ajax si sfrega le mani : Il club bavarese ha lanciato l’assalto al giocatore dell’Ajax, su cui c’è da tempo il Barcellona C’è anche il Bayern Monaco sulle tracce di Frenkie De Jong, il giovane talento dell’Ajax nel mirino del Barcellona. E’ quanto scrive oggi la ‘Bild’ rivelando la ferma volontà dei campioni di Germania di puntare sull’olandese per rafforzare il centrocampo. Quello che sembra certo è che è ...

De Jong vicino al Barcellona ma il Bayern non molla

Barcellona - de Jong a un passo : dettagli e cifre dell'affare : Frenkie de Jong , centrocampista dell' Ajax , ha trovato l'accordo con il Barcellona . Come scrive Sport , l'olandese è pronto a mettere la firma su un contratto da 5 anni. Il Barca ha offerto 75 milioni di euro ai Lancieri , meno di City e Psg , ma la volontà del giocatore ha fatto la differenza.

Dalla Spagna : 'Barcellona - in arrivo Rabiot e De Jong' : ROMA - Dopo aver trovato l'accordo, secondo i media francesi, con Adrien Rabiot del Paris Saint Germain, il Barcellona continua a guardarsi intorno per trovare rinforzi, puntando soprattutto al ...

