Usain Bolt dice già addio al calcio | Bella esperienza ma ora basta

ilgiornale

: Usain #Bolt annuncia il ritiro dal calcio dopo i provini in giro per il mondo: “È stato bello. Ma con lo sport ho c… - Gazzetta_it : Usain #Bolt annuncia il ritiro dal calcio dopo i provini in giro per il mondo: “È stato bello. Ma con lo sport ho c… - AtletiDisagiati : +++ Usain Bolt si ritira dal calcio professionistico +++ #calcio #atletica #Bolt - SMaliqati : RT @ChiamarsiBomber: Grazie di tutto Usain. #Bolt -

(Di martedì 22 gennaio 2019)ha già deciso di direcon ilgiocato. L'ex uomo più veloce del mondo ha appeso gli scarpini al chiodo dopo tanti provini, allenamenti sostenuti in giro per il mondo e dopo la doppietta realizzata in una sfida amichevole con i Central Coast Mariners. Il giamaicano avrebbe voluto un ricco contratto con gli australiani ma il club ha poi deciso che le sue ...