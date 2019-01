Segnalazione operazioni sospette nel ddl antiriciclaggio Quando scatta

termometropolitico

(Di martedì 22 gennaio 2019)nel ddlParleremo di seguito della cosiddetta normativae, nello specifico, della previsione delladi. Essa merita di essere ricordata, anche vista la diffusione di investimenti o movimenti finanziari non chiarissimi o comunque non facilmente riconducibili ad un contesto di liceità.Che cos’è il riciclaggio di denaro. Cosa prevede il ddlPreliminarmente, è opportuno richiamare il concetto di riciclaggio di denaro. Esso può esser definito come quell’insieme difinalizzate a dare una parvenza lecita a capitali, la cui provenienza è in realtà illecita (per esempio perché derivanti da una rapina). Ciò comportando la più difficile identificazione e il successivo eventuale recupero. Si usa parlare, in questi contesti, di ...