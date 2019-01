Mai più app che promuovono o vendono sostanze non approvate | Google le bandisce dal Play

Ora o Mai più - quella rissa tra Donatella Rettore e Toto Cutugno : lo sfregio che - lui - non ha mai digerito : Donatella Rettore e Toto Cutugno adesso condividono il ruolo di coach a Ora o mai più di Amadeus, ma un tempo le cose tra loro non andavano per niente bene. La stessa Rettore, in un'intervista ...

Reddito di cittadinanza - Di Maio : 'Se recessione - mettiamo in sicurezza i più deboli' : PENSIONE DI cittadinanza 'Quando parliamo di rivoluzione nel mondo del lavoro non parliamo solo di un'erogazione di soldi a chi è in difficoltà ma anche di un percorso nuovo in cui lo Stato ti aiuta ...

Reddito di cittadinanza - al via l’evento M5S. Di Maio : “Nessuno rimarrà più indietro” : È partito al 'Nazionale Spazio Eventi' di Roma l'evento M5s per presentare il Reddito di cittadinanza. Tra maxischermi e slide, con i consueti colori blu e giallo, e lo slogan 'Nessuno rimarrà più indietro'. Ad aprire la convention è Luigi Di Maio, capo politico del Movimento: "Quando dicevo che avremmo abolito la povertà intendevo questo. Con i 780 euro del Reddito di cittadinanza aiuteremo le fasce più deboli della popolazione".Continua a ...

Ora o Mai più - anticipazioni : Amadeus chiama altri 8 cantanti. Chi sono : Ora o mai più, anticipazioni puntata sabato 26 gennaio: Amadeus invita altri 8 cantanti Andrà in onda sabato 26 gennaio la seconda puntata di Ora o mai più 2019, con Amadeus, e già trapelano in rete le anticipazioni della serata: come svelato in anteprima da TvBlog, nella seconda puntata di Ora o mai più accanto agli 8 artisti in gara, accompagnati dagli 8 maestri, ci saranno 8 nuovi cantanti. Il compito degli ospiti sarà quello di duettare con ...

MICHELE PECORA/ Video - canta 'Era lei' : 'Il mio sogno è lo stesso di sempre' - Ora o Mai più 2019 - : Il cantante MICHELE PECORA sarà tra i concorrenti della seconda edizione di 'Ora o mai più', il programma condotto da Amadeus in onda su Rai 1.

Sivlia Salemi / Video - 'Questa programma rappresenta la mia filosofia di vita' - Ora o Mai più 2019 - : Silvia Salemi è nel cast di Ora o mai più 2, programma di Rai 1 condotto da Amadeus. Nota soprattutto per il brano 'A casa di Luca', oggi è un'artista a...

“Ornella - ma cosa dici?”. Gaffe della Vanoni a ‘Ora o Mai più’. Amadeus senza parole. Imbarazzo totale : il video : Momenti di potente Imbarazzo per Amadeus durante la prima puntata di “Ora o mai più”, il nuovo format di Rai1 con tante celebrità della musica italiana, andato in onda lo scorso sabato 19 gennaio, in prima serata. Il conduttore ha accolto con grande affetto Ornella Vanoni, per la prima volta in trasmissione, ma la reazione della cantante è stata spiazzante. “Io voglio salutare Ornella Vanoni che per la prima volta è in una mia ...