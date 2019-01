M5s festeggia reddito e quota 100 Di Maio ' Se ci sarà recessione | metteremo in sicurezza

Ddl Anticorruzione - M5s festeggia davanti a Montecitorio. Di Maio : “Mettiamo al centro la brava gente” : Il ddl Anticorruzione , chiamato anche ‘Spazzacorrotti‘ è legge. Appena terminata la votazione finale alla Camera i deputati del Movimento 5 stelle, con in testa Luigi Di Maio ed Alfonso Bonafede hanno festeggia to in Piazza Montecitorio. Per il ministro della Giustizia, “è una giornata storica che dedichiamo a tutti i cittadini onesti che ogni giorno si spaccano la schiena. Ci dicevano che queste cose erano irrealizzabili, ...

Musica dance anni '90 e drink a 8 euro : la festa in disco dei parlamentari M5s per festeggiare sei mesi di Governo : festa in disco, al 'The Factory Club', in zona Stadio Olimpico per i parlamentari M5S. Off limits la stampa, e un diktat preciso dello staff a tutti i deputati e senatori: no foto sui social, visto il delicato momento internazionale dopo l'attentato a Strasburgo. Una serata all'insegna del divertimento, come ha anticipato l'Adnkronos, per festeggiare i primi sei mesi al Governo, quella voluta da Luigi Di Maio per fare il punto con ministri e ...