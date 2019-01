Freeride | avete mai provato la splitboard?

vanityfair

(Di martedì 22 gennaio 2019) Per conquistarsi la neve fresca, quella dove nessuna traccia ancora è stata lasciata, bisogna mettersi l’anima in pace: si deve rinunciare agli impianti per salire lontano dalla folla e trovarsi su un fianco della montagna immacolato. Le alternative, con lo snowboard, sono due: mettersi le ciaspole ai piedi e la tavola nello zaino, oppure usare una. La tavola in questione si divide a metà creando due specie di sci su cui ruotare gli attacchi e sotto cui mettere le pelli per fare attrito e risalire la pista al contrario.LEGGI ANCHED'inverno con il camper: destinazione termeUna volta arrivati in cima, poi, si staccano le pelli, si riattaccano le due parti dellae inizia il divertimento vero: discesa d’alpinismo esplorando fianchi immacolati dove lasciare per primi la propria scia. Scendere con la tavola nella neve fresca immersi in paesaggi mozzafiato è ...