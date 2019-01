Elettriche - Anche l' India punta sulla gigafactory

Auto Elettriche : anche Pininfarina ci prova grazie a Karma [GALLERY] : 1/24 ...

Ecobonus - la lista definitiva : le auto Elettriche e ibride con gli incentivi. C’è anche la Tesla : Premiate fino a 6.000 euro i modelli a bassa emissione (fino a 70 g/km di CO2) che non superano i 50 mila euro Iva esclusa. E c’è anche, a sorpresa, una lussuosissima Tesla...

Ecobonus - le regole definitive : le auto Elettriche e ibride con gli incentivi. C’è anche la Tesla : Premiate fino a 6.000 euro i modelli a bassa emissione (fino a 70 g/km di CO2) che non superano i 50 mila euro Iva esclusa. E c’è anche, a sorpresa, una lussuosissima Tesla...

Manovra - la Lega : via ecotassa e anche incentivi per auto Elettriche : In attesa dell’esito della trattativa a Bruxelles, Lega e M5S ai ferri corti sulle misure per ridurre il deficit. Giorgetti: reddito cittadinanza rischia di alimentare il lavoro nero, se non si realizza contratto si torni al voto. Di Maio: contratto l’ho firmato con Salvini, andiamo avanti...

Formula E - tutto pronto per il via. Al volante delle Elettriche Anche Felipe Massa : Al via ci sono i quattro campioni del mondo della specialità: Nelson Piquet jr , Panasonic Jaguar, , Sébastien Buemi , Nissan e.Dams, , Lucas di Grassi , Audi Sport Abt Schaeffler, e Jean-Eric Vergne ...

Flymove - una nuova piattaforma italiana annuncia auto Elettriche a marchio 'Dianchè by Bertone' : Dall'Italia, poi, la tecnologia e le Poe Station sarebbero esportata al resto del mondo. Tutto molto bello e... costoso: la realizzazione del programma messo a punto da Flymove richiede parecchi ...

Flymove - una nuova piattaforma italiana annuncia auto Elettriche a marchio "Dianchè by Bertone" : Dall'Italia, poi, la tecnologia e le Poe Station sarebbero esportata al resto del mondo. Tutto molto bello e... costoso: la realizzazione del programma messo a punto da Flymove richiede parecchi ...

Arriva l’ecotassa sulle auto non Elettriche «Prezzi più alti - anche di 3 mila euro» Maternità - al lavoro fino al 9° mese|Vota : A fronte di incentivi per elettrico e ibrido, un emendamento prevede ulteriori imposte per chi è intenzionato ad acquistare vetture soprattutto di fascia media