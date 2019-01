CR7 patteggia con il fisco spagnolo | multa da 18 milioni | «Tutto perfetto»

CR7 ratifica il patteggiamento col fisco : 23 mesi di carcere e multa di 18 milioni : Cristiano Ronaldo ha ratificato l'accordo con il Tesoro spagnolo sulle imposte non versate per i diritti d'immagine tra il 2011 e il 2014. L'articolo CR7 ratifica il patteggiamento col fisco: 23 mesi di carcere e multa di 18 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.