Così è stato catturato l’ultimo respiro di una stella morente

Buchi nell'acqua. Così avanza l'idrovora di stato : Negli ultimi anni, il settore idrico italiano ha compiuto considerevoli passi in avanti verso un servizio più efficiente e di qualità per i cittadini . L'Autorità nazionale, l'Arera, rientra tra gli ...

Così in Europa Lega e M5s giocano sulla corruzione e il nostro stato di diritto : Cinque stelle contro dodici stelle: i cittadini spendono troppo e i grillini sono decisi a imporre un cambiamento anche in Europa. Almeno a parole. Perché da una parte la deLegazione pentastellata a Bruxelles e Strasburgo propaganda lo stop al finanziamento pubblico dei partiti e delle fondazioni eu

Gioco d’azzardo - la manovra riduce il payout. Così lo Stato aumenta i guadagni (e i danni sociali) : Nel nostro precedente articolo, abbiamo mostrato che col maxiemendamento alla manovra finanziaria il governo M5s-Lega rinuncia a una seria lotta contro l’azzardo e punta invece a usare i giocatori d’azzardo per fare cassa. Un aspetto importante del maxiemendamento riguarda la questione del payout, cioè del tasso di restituzione delle vincite. In Italia il payout delle slot machine (Awp e Vlt) è fissato per legge: questo significa che per ogni ...

Brexit - il capo negoziatore Ue Barnier : mai stato Così forte il rischio di «no deal» : BRUXELLES - Forse neanche i più pessimisti si aspettavano un risultato così negativo per la premier Theresa May. Ieri sera a Westminster l'accordo di divorzio negoziato per due anni...

Bad Moms – Mamme molto cattive - essere madri non è mai stato Così irriverente : La perfezione non è di questo mondo. Figurarsi quale tipo di perfezione può essere raggiunto da donne indaffaratissime che devono portare a fondo gli innumerevoli impegni che famiglia e lavoro possono dare. Un irriverente inno all’essere madri imperfette viene fatto da Bad Moms, commedia virata sul politicamente scorretto firmata a quattro mani da Jon Lucas e Scott Moore. In questo film, che Infinity propone nel suo catalogo, un trio ...

Così la retorica gialloverde ha messo il Monte - di stato - fuori mercato : Milano. Da quando il Monte dei Paschi di Siena è stato nazionalizzato, un paio di anni fa, è la prima volta che la Bce esprime un giudizio di merito sull'istituto guidato da Marco Morelli, seppure ...

Tradito da mail e telefonate - Così è stato catturato Cesare Battisti : Occhiali scuri e pizzetto, camminava per le strade di Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, l’ex terrorista Cesare Battisti, quando è stato catturato. In un video diffuso dal profilo Twitter della Polizia di stato, si vede l’ex leader dei Proletari armati per il comunismo, maglietta nera e jeans, camminare spedito tra i negozi pochi istanti prima ch...

Tradito da mail e telefonate - Così è stato catturato Cesare Battisti : Le fonti della polizia di Milano spiegano anche che la rete a difesa dell'ex leader dei Pac non è formata da ex terroristi, ma da personaggi della sua area politica di riferimento e da altri soggetti ...

Arrestato Cesare Battisti - l'assassino Così amato dagli intellettuali : E' riuscito ad attirarsi la stima del mondo della cultura e l'amore di una schiera enorme di lettori'. Tra quei nomi c'erano scrittori e artisti di assoluto rilievo come Wu Ming, Valerio Evangelisti, ...

Cesare Battisti arrestato in Bolivia dall'Interpol : barba finta e occhiali da sole - Così si era mascherato : Cesare Battisti è stato catturato in Bolivia. E il deputato federale e figlio del presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha voluto subito mandare un messaggio al ministro dell'Interno:...

Negli Stati Uniti il governo non era mai stato chiuso Così a lungo : Lo "shutdown" dovuto al disaccordo tra Trump e i Democratici sul muro al confine col Messico va avanti da 22 giorni

'È stato tutto Così intenso' - il coming out più dolce di inizio anno ce lo regala Nicole Kidman : Di coppie storiche nel fatato mondo di Hollywood nel 2018 ne sono scoppiate parecchie. Una su tutte? Il ventennale matrimonio tra Robert De Niro e la moglie Grace Hightower . Il 2018 è stato anche l'anno dell'epopea senza fine del ...

[L'analisi] Così è stato silurato Arrivabene - ecco come sarà la Ferrari targata Binotto : Domenicali conosce bene l'ambiente della Ferrari, dove entrò ragazzino nel 1991, appena laureato in economia e commercio, per arrivare nel 2007 al comando come team manager. Se questa nomina adesso è ...

Salvini contestato a Varsavia : “Succhiac***i di Putin - razzista! Qui c’è la Polonia antifascista”. E lui reagisce Così : Durante la visita in Polonia, dove ha incontrato l’omologo Joachim Brudzinski e il leader del partito di maggioranza (Partito diritto e giustizia), Jaroslaw Kaczynski, Matteo Salvini è stato contestato alla Tomba del milite ignoto. “Razzista, fascista. Qui c’è la Polonia antifascista!” ha gridato un uomo. Il gruppo di contestatori ha esibito uno striscione di critiche al leader della Lega ed è stato tenuto a debita ...