Brianna | 19 anni | rifiutò le cure anti-leucemia per far nascere il figlio | morti entrambi

Australia : rifiuta le cure pur di far nascere il figlio - Brianna è morta a soli 19 anni : Dall'Australia arriva una storia molto toccante, che purtroppo non ha avuto il lieto fine sperato: una giovane donna di 19 anni, Brianna Rawlings, in cura per combattere la leucemia, decise di interrompere il suo ciclo di cure salva-vita in quanto era incinta e ci teneva molto a mettere alla luce il bimbo che portava in grembo. Purtroppo però sia lei che suo figlio sono deceduti, potendo restare insieme solo 12 giorni. Quando le fu diagnosticato ...