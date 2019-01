Brexit | il Labour chiede ai Comuni di votare su un secondo referendum

Brexit : Labour Party chiede 2°referendum : 11.44 Per la prima volta, il Labour Party è sceso esplicitamente in campo per chiedere il voto in Parlamento a Westminster su un secondo referendum sulla Brexit: secondo il maggior partito di opposizione britannico,i Comuni dovrebbero essere messi in condizione di decidere se tenere una seconda consultazione popolare. La proposta è contenuta in un emendamento al cosiddetto 'piano B' per la Brexit della premier Theresa May.

Il Labour chiede il 2° referendumOra la Brexit può davvero saltare : Per la prima volta, il Labour Party è sceso esplicitamente in campo per chiedere il voto in Parlamento a Westminster su un secondo referendum sulla Brexit. Ora Londra può davvero restare nell'Ue Segui su affaritaliani.it

Brexit - Parlamento UK boccia mozione sfiducia contro May. La premier sopravvive ad attacco Labour : Dopo la sconfitta storica a Westminster, che ha sonoramente bocciato la sua proposta sulla Brexit concordata con l'Unione europea, la premier Theresa May sopravvive al test della mozione di sfiducia, ...

Brexit : sì Labour a referendum bis : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Brexit - Labour annuncia 'no' ad accordo : ANSA, - LONDRA, 25 NOV - "Questo è un cattivo accordo" per il Regno Unito, "è il fallimento di un negoziato in cui la premier ha passato più tempo alle prese con le liti nel suo partito che a lavorare ...

Brexit - Labour annuncia 'no' ad accordo : ANSA, - LONDRA, 25 NOV - "Questo è un cattivo accordo" per il Regno Unito, "è il fallimento di un negoziato in cui la premier ha passato più tempo alle prese con le liti nel suo partito che a lavorare ...