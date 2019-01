Aumentano i prezzi di quasi 800 farmaci | come stanno davvero le cose

Salute - quanto mi costi! Aumentano i prezzi per quasi 800 farmaci : ecco quali sono : 770 farmaci di fascia C, ovvero quelli da banco, vedranno un aumento di prezzo dal 2019 in poi E’ quanto risulta dalle tabelle diffuse nei giorni scorsi da Federfarma per comunicare alle farmacie associate i nuovi prezzi, alcuni già in vigore e altri programmati da qui fino al primo di febbraio. Nella lista compaiono soprattutto antidolorifici, ansiolitici, pomate per la pelle, colliri, antinfiammatori, compresse di vitamina C. Gli aumenti ...

Immobiliare - Aumentano le compravendite ma prezzi ancora fermi : Crescita del numero di compravendite , leggero aumento dell'importo complessivo dei mutui erogati e stabilità dei prezzi . È questo il quadro del mercato Immobiliare italiano tracciato da Nomisma per ...

Camera - cambiano i gestori e Aumentano i prezzi alla buvette : caffè a 1 euro e piadine a 3 - 80. “Sono prodotti migliori” : Dieci centesimi in più per il caffè, cinque per una bottiglietta d’acqua e ben 35 per una piadina. I parlamentari, al rientro dalle ferie natalizie, hanno trovato una ‘brutta sorpresa’ alla buvette di Montecitorio: i prezzi aumentati. Il listino del ‘bar’ della Camera, complice la gara d’appalto del servizio ristorazione vinta dalla cooperativa Cir Food, si è ‘allineato’ con il tariffario standard. ...

Coldiretti - inflazione : Aumentano i prezzi dei prodotti alimentari : aumentano i prezzi dei prodotti alimentari con rincari che vanno dal +6,3% del vino al +4,1% della pasta fino all’aumento del 4% per le verdure devastate dall’ondata anomala di maltempo. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare i dati Istat sull’andamento dell’inflazione a novembre dai quali si evidenzia una accelerazione dei prezzi dei beni alimentari sia lavorati sia non lavorati. Gli effetti – sottolinea la Coldiretti – si fanno ...

Oxfam : "Così le multinazionali farmaceutiche Aumentano i prezzi e sottraggono risorse al Fisco" : ... 'Pone seri interrogativi sul rispetto dello spirito delle normative fiscali e di quell'equità fiscale cui alcune delle compagnie esaminate dichiarano di ispirarsi nella propria mission e politica ...

Ecotassa sulle auto - chi paga e come funziona : dalla 500 alla Golf - così Aumentano i prezzi : Duello sulle auto: Ecotassa sì, Ecotassa no. Ancora una volta Lega e M5S si trovano su due fronti diversi e stavolta l'oggetto del contendere è il «bonus malus» inserito...

Ecotassa sulle auto - chi paga e come funziona : dalla 500 alla Golf - così Aumentano i prezzi : La nuova tassa sulle emissioni inquinanti delle auto riguarderà, così come delineata dall'emendamento alla manovra, non solo auto di grossa cilindrata ma anche molte utilitarie, a...