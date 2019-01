Volley Club Frascati serie C f | Cicola a fine girone d’andata | «Bilancio sicuramente

Volley Club Frascati (Under 13 maschile) - Bilancioni : «Molto soddisfatti dei nostri due gruppi» : Roma – E’ terminata la prima fase di stagione per l’Under 13 maschile del Volley Club Frascati. Un percorso decisamente soddisfacente come si intuisce dalle parole di coach Matteo Bilancioni. «Abbiamo formato due gruppi, uno “rosso” con ragazzi che avevano già qualche esperienza pallavolistica alle spalle e uno “blu” in cui abbiamo inserito i “novizi” della nostra disciplina. I riscontri da entrambe le squadre sono stati molto positivi: i ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - Bergamo allunga - travolto il Club Italia : LA CRONACA DEL MATCH - Per quanto riguarda le scelte iniziali, da segnalare il ritorno in campo da titolare di Maletto al centro insieme a Mosca, preferito a Nicola Cianciotta che ha avuto qualche ...

Samsung Volley Cup – Il Club Italia Crai in trasferta a Brescia : Serie A1 Femminile: Club Italia Crai in trasferta per sfidare Brescia La terza giornata di ritorno della Samsung Volley Cup di A1 riserva al Club Italia Crai la seconda trasferta consecutiva della settimana. Dopo Filottrano, domenica alle 17 le azzurrine faranno tappa al PalaGeorge di Montichiari per incontrare la Banca Valsabbina Millenium Brescia di coach Enrico Mazzola. Le Bresciane sono reduci dalla sconfitta per 3-0 subita a Firenze ...

Volley – Serie A 2 maschile : il Club Italia CRAI a Bergamo per l’anticipo della terza giornata di ritorno : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia CRAI impegnato a Bergamo nell’anticipo della terza di ritorno Per l’anticipo della terza giornata del girone di ritorno della Serie A2 Credem Banca, il Club Italia CRAI sarà impegnato nella durissima trasferta di Bergamo, dove domani alle 20.30 (diretta Lega Volley Channel), affronterà la prima della classe. Gli azzurrini si presentano a questo importante appuntamento in un buon periodo di forma, ...

Volley Club Frascati (Under 16/f promozionale) - Bassotti : «Non valiamo meno delle più forti» : Roma – Nel sabato di vigilia della festa dell’Epifania, l’Under 16 femminile promozionale del Volley Club Frascati ha incrociato “le spade” con la capolista Intent Sport Union Team: per le tuscolane, che hanno giocato tra le mura amiche, è arrivata una sconfitta per 3-0, ma i parziali (doppio 20-25 iniziale a cui è seguito un 23-25 nel terzo e decisivo set) testimoniano la discreta partita delle ragazze di coach Luca De Gregorio. «Non ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - il Club Italia espugna Taviano : LA CRONACA DEL MATCH - Per quanto riguarda le scelte iniziali, nessun cambio da parte di Monica Cresta nel sestetto titolare rispetto all'ultimo match vinto contro Tuscania, confermando Salsi in ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu - a Taviano il Club Italia vince al tie break : LA CRONACA DEL MATCH - Per quanto riguarda le scelte iniziali, nessun cambio da parte di Monica Cresta nel sestetto titolare rispetto all'ultimo match vinto contro Tuscania, confermando Salsi in ...

Samsung Volley Cup – Il Club Italia Crai ospita Monza per la prima del 2019 : Serie A1 Femminile: il Club Italia Crai apre l’anno con Monza Per la Samsung Volley Cup di A1 la prima partita del nuovo anno coincide anche con l’inizio del girone di ritorno della regular season. Archiviati i primi 13 turni (12 partite più una giornata di riposo) il Club Italia Crai è pronto ad ospitare domenica alle 17 al Centro Federale Pavesi di Milano la Saugella Team Monza. Un appuntamento impegnativo per le azzurrine, le monzesi ...

Volley – Serie A2 maschile : il Club Italia CRAI sorride - splendida vittoria contro Tuscania : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia CRAI supera 3-1 Tuscania nella prima di ritorno Comincia con il piede giusto il girone di ritorno per il Club Italia CRAI, che nell’ultima partita del 2018 è riuscito ad avere la meglio su Tuscania per 3-1 (29-27, 25-21, 26-28, 26-24), bissando così il successo della prima di campionato. Un risultato arrivato al termine di una gara che è stata equilibrata per lunghi tratti, con le due squadre che si ...

Volley : A2 Maschile - Girone Blu il Club Italia comincia il ritorno superando Tuscania : LA CRONACA DEL MATCH- Per quanto riguarda le scelte iniziali, solo un cambio rispetto al sestetto iniziale visto ad Ortona con Dal Corso schiacciatore al posto di Motzo e insieme a Recine. Per il ...

Samsung Volley Cup – Il Club Italia CRAI chiude il 2018 in casa contro la Bosca San Bernardo Cuneo : Serie A1 Femminile: il Club Italia CRAI chiude il 2018 con la partita in programma sabato sera al Centro Federale Pavesi L’ultima partita dell’anno della Samsung Volley Cup di A1 vedrà il Club Italia CRAI tornare tra le mura amiche del Palazzetto del Centro Federale Pavesi. Sabato sera alle 20.30 nell’ultima di andata della regular season le azzurrine ospiteranno la Bosca San Bernardo Cuneo allenata da Andrea Pistola. Le due formazioni ...

Volley – Serie A2 maschile : il Club Italia Crai impegnato oggi a Ortona : Serie A2 Credem Banca: il Club Italia Crai impegnato a Ortona per l’ultima di andata Nel giorno di Santo Stefano, si giocherà l’ultimo turno del girone di andata della Serie A2 Credem Banca. Per questo appuntamento, il Club Italia Crai sarà impegnato nella gara esterna di Ortona (ore 19, Lega Volley Channel). Una partita che alla vigilia si presenta interessante sotto molti aspetti. Sia perché potrebbe essere decisiva in chiave Coppa ...

Volley femminile - serie A1 2019 - dodicesima giornata. Busto Arsizio rischia a Casalmaggiore. Chieri o Club Italia : chi si sblocca? : Penultima giornata di andata e penultimo turno del 2018 in programma domani per la serie A1 femminile. La capolista Igor Gorgonzola Novara vuole festeggiare con un turno di anticipo il titolo di campione d’inverno e, per riuscirci, dovrà cercare di fare bottino pieno su un campo tutt’altro che semplice come quello della Bosca San Bernardo Cuneo. Un derby piemontese ad alta tensione perché i punti sono fondamentali da una parte e dall’altra con ...

Volley - serie A2 maschile. Club Italia Crai vicino al giro di boa : La giovane Italia cresce a suon di tie break : “I giovani devono giocare tanto” recita un vecchio dogma del Volley e i giovani rampanti del Club Italia devono averlo preso alla lettera, visto che su dodici partite fin qui disputate nel girone Blù della serie A2, ben sette si sono concluse al tie break con quattro successi per la squadra azzurra allenata da Monica Cresta e tre sconfitte. L’esperimento, ripetuto negli anni, di una squadra giovanile azzurra in serie A2, ...