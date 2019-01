Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIRZIONI. NELLA CAPITALE, ANCORA DISAGI PER CHI SI SPOSTA IN METROPOLTANA, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULEL PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SUL PERSORSO URBANO DELLA A24, DOVE TROVIAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA FLAMINIA, SI PROCEDE A RILENTO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO. NELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio ANCORA TRAFFICATO IL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA TUSCOLANA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E PONTINA E PIU’ AVANTI CODE TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. SUL PERSORSO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI TRA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICATO IL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA CASILINA E COLOMBO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA Roma FIUMICINO E APPIA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. TRAFFICO IN DIMINUZIONE SUL PERSORSO URBANO DELLA A24, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE CI SONO CODE TRA BUFALOTTA E CENTRALE DEL LATTE E PROSEGUENDO TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E AURELIA, TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA E ANCORA TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. TRAFFICATO ANCHE IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLE CARREGGIATA INTERNA DOVE CI SONO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TRIONFALE E COLOMBO. TRAFFICATO ANCHE IL PERSORSO URBANO DELLA A24, TROVIAMO INFATTI CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. CODE A TRATTI ANCHE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 21 GENNAIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO CHE COMINCIA AD INTENSIFICARSI SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO, CI SONO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-Roma FIUMICINO. TRAFFICATO ANCHE IL PERSORSO URBANO DELLA A24, TROVIAMO INFATTI CODE A TRATTI DAL RACCORDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 19 : 30 : VIABILITA’ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 19.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DA UN INCIDENTE AVVENUTO SUL RACCORDO IN INTERNA CHE CREA CODE TRA TIBURTINA E LA RUSTICA PRESTARE ATTENZIONE SEMPRE IN INTERNA CODE E RALLENTAMENTI PER TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LA DIRAMAZIONE Roma NORD E LA SALARIA SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 19 : 00 : VIABILITA’ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 18.50 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON CODE SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA TUSCOLANA E LA VIA APPIA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA ARDEATINA E APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CODE E RALLAENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO STESSA SITUAZIONE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD TRA TOR VERGATA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 18 : 30 : VIABILITA’ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 18.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio INIZIAMO CON RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA VIA APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA TUSCOLANA E LA RomaNINA E PIU’ AVANTI ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE Roma NORD SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 17 : 30 : VIABILITA’ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 17.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA SALARIA E VIA DI SETTEBAGNI MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TUSCOLANA E RomaNINA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E VIA DI SETTEBAGNI RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN ENTRATA A Roma CODE E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 16.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; INIZIAMO DAL RACCORDO CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA SALARIA E VIA DI SETTEBAGNI CIRCOLazioNE REGOLARE IN CARREGGIATA ESTERNA SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DOVE TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE TANGENZIALE EST SULLA VIA APPIA CODE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 15.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO RICORDIAMO CHE OGGI E’ IN VIGORE LO STOP ALLA CIRCOLazioNE PER I VEICOLI PIU’ INQUINANTI ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE: DALLE ORE 7.30 ALLE ORE 20.30. PERTANTO NON POTRANNO CIRCOLARE MOTO E MOTORINI EURO 0 E 1 E AUTO A BENZINA E DIESEL FINO A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 20-01-2019 ore 13 : 30 : Viabilità DEL 20 GENNAIO 2019 ORE 13.20 CLAUDIO VELOCCIA BUongiorno E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ della Regione Lazio IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA PRENESTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA PONTE DI NONA IN DIREZIONE Roma PERCORRENDO VIA ANAGNINA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MOLA CAVONA IN DIREZIONE GROTTAFERRATA IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ...