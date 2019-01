Rugby Sei Nazioni | Parisse | «Non siamo inferiori a nessuno»

Rugby - azzurri in raduno a Roma in preparazione del Sei Nazioni : La Nazionale italiana di Rugby ha iniziato il primo raduno dell’anno in preparazione del Sei Nazioni 2019. Gli azzurri si alleneranno presso il Centro di preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma fino a mercoledì 23. I nostri portacolori faranno invece il proprio esordio nel Sei Nazioni sabato 2 febbraio a Murrayfield contro la Scozia. La rosa dell’ItalRugby per questo raduno è stata confermata, con gli unici cambiamenti già annunciati che ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni 2019 : torna “IV Tempo Rugby e Cultura” : Il patrimonio cultura di Roma affianca l’Italia in vista del Guinness Sei Nazioni 2019: torna “IV Tempo Rugby e Cultura” torna a Roma il consueto appuntamento con il Guinness Six Nations, il Torneo più antico del mondo, e il patrimonio culturale di Roma scende ancora una volta in campo al fianco degli Azzurri, andando ad arricchire l’offerta di eventi collaterali per i possessori di biglietti per le gare dell’ItalRugby ...

Calendario Sei Nazioni Rugby 2019 : date - orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming : Il Sei Nazioni 2019 si giocherà da venerdì 1° febbraio a sabato 16 marzo. Il più prestigioso torneo di Rugby ci terrà compagnia in pieno inverno con cinque giornate estremamente appassionanti e avvincenti, ne vedremo davvero delle belle su tutti i campi più importanti. L’Italia cercherà di evitare l’ennesimo cucchiaio di legno: gli azzurri esordiranno il 2 febbraio in Scozia, poi disputeranno due partite in casa contro Galles (9 ...

Rugby – Italia - iniziato il primo raduno dell’anno in vista del Guinness Sei Nazioni 2019 : Presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’, i giocatori della Nazionale Italiana di Rugby si sono ritrovati per il primo raduno dell’anno in vista del Guinness Sei Nazioni 2019 E’ iniziato oggi presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma il primo raduno dell’anno dell’ItalRugby in preparazione del Guinness Sei Nazioni 2019. Gli Azzurri si sono ritrovati presso l’impianto romano dove ...

Rugby - Guinness Sei Nazioni – Domani il lancio a Roma : promozione speciale con sconto su tutti i biglietti : Guinness Sei Nazioni, Domani il lancio nella Capitale: per 24 ore il 50% di sconto su tutti i biglietti per acquisto online con il codice ‘SEINazioni50’ Il Guinness Sei Nazioni 2019 è pronto a sbarcare nuovamente nella Capitale, portando con sé lo spettacolo del grande Rugby internazionale, la tradizione secolare del più antico e prestigioso Torneo del Rugby mondiale, il divertimento e l’atmosfera unici del Villaggio Terzo ...

Rugby : due livornesi convocati nell'Italia under 20 in vista del Sei Nazioni di categoria : Hanno compiuto solo da pochi mesi , rispettivamente il 10 settembre e il 13 ottobre dello scorso anno, la maggiore età, eppure per l'avanti Gianmarco

Rugby – Italia - i convocati per le prime due partite del Sei Nazioni U20 : Sciolti gli ultimi dubbi, l’Italia ha diramato la lista dei convocati per le prime due partite del Sei Nazioni U20 contro Scozia e Galles Fabio Roselli, responsabile tecnico della Nazionale Italiana Under 20, ha ufficializzato la lista dei 24 giocatori convocati per le prime due partite del Sei Nazioni di categoria contro i pari età di Scozia e Galles. Gli Azzurrini si raduneranno a Montichiari domenica 27 gennaio, mentre mercoledì ...

Rugby - l’Inghilterra fa già sul serio : annunciati i convocati per il Sei Nazioni 2019 : La formazione inglese preparerà in Portogallo l’atteso evento, che la vedrà debuttare il 2 febbraio a Dublino contro l’Irlanda Il Ct dell’Inghilterra Eddie Jones ha annunciato oggi il gruppo che preparerà nelle settimane, in Portogallo, il Guinness 6 Nazioni 2019 che, per il XV della Rosa, prenderà il via il 2 febbraio a Dublino contro l’Irlanda campione in carica. l’Inghilterra, attuale quarta forza del ranking internazionale ...

Rugby – Italdonne - le convocate per il Sei Nazioni : Italdonne: la rosa azzurra per il Sei Nazioni 2019, l’Italia ritrova Cammarano, Locatelli e Rigoni. Esordio nel torneo per Mancini, Sarasso e Sberna Il Commissario Tecnico dell’Italia Femminile, Andrea Di Giandomenico, ha reso nota la rosa delle atlete selezionate per l’edizione 2019 del Torneo delle Sei Nazioni. L’Italdonne – reduce dai successi di novembre su Scozia e Sudafrica ed attualmente settima nel ranking mondiale ...

Rugby – Guinness Sei Nazioni 2019 - verso Irlanda-Inghilterra : i convocati di Schmidt : Irlanda, i convocati per il Guinness Sei Nazioni 2019 in vista del match contro l’Inghilterra Rory Best sarà ancora una volta capitano dell’Irlanda che ospiterà l’Inghilterra nel weekend di apertura del Guinness Sei Nazioni prima di dirigersi verso BT Murrayfield per affrontare la Scozia. La seconda linea dell’Ulster Iain Henderson è stato incluso dopo un rapido recupero da un infortunio al pollice che ha subito alla fine dell’anno ...

