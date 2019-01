Operaio di 40 anni muore in stabilimento Ansaldo Energia

ilfogliettone

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Incidente mortale sul lavoro questa mattina nellodi Genova. A perdere la vita è stato undi 40che lavorava per una ditta esterna. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato schiacciato da un carico caduto da una gru ma sull'esatta dinamica della tragedia sono ancora in corso accertamenti. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 presenti all'interno dell'impianto che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La Fiom Cgil ha proclamato 8 ore di sciopero immediato."Un fatto grave che ci lascia tutti sgomenti. La sicurezza sul lavoro resta un'emergenza nazionale nel silenzio inaccettabile del Governo e della politica". Lo scrive la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan commentando la morte dell'di una ditta esterna impiegato oggi in lavori in in. "Il cordoglio - si legge - non basta piu'. ...