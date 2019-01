Non è l' arena | Antonio Di Pietro impazzisce contro Nunzia De Girolamo | urla come un matto

Non è l'arena - Malena e la proposta indecente a Diego Fusaro : scacco matto al filosofo : 'Proprio perché è critico con il mio mondo, per poter criticare bisogna conoscere, vedere con i propri occhi'. Malena , la musa di Rocco Siffredi , ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena , su La7 , nel classico finale di puntata ...

Non è l'Arena - Giorgia Meloni svergogna Emmanuel Macron : l'orrore sui bambini africani : "Vedete questo bambino? L'oro che tira fuori da un cunicolo in Burkina Faso finisce nelle casse dello Stato francese". Giorgia Meloni, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena, su La7, denuncia la vergogna di Emmanuel Macron e della Francia che da veri colonialisti sfruttano i bambini per arricchir

Non è l'arena - la verità della sessuologa sul "rapporto con penetrazione" : cala il gelo da Massimo Giletti : "Castità o sesso estremo. Vi sentite più puri o trasgressivi?". È questo il tema dell'ultima parte della puntata, come sempre dedicata a temi piccanti, di Non è l'arena, su La7, con Massimo Giletti. Presenti in studio una coppia "purex", il filosofo Diego Fusaro e la sessuologa Stefania Andreoli. Ed

Non è l'Arena - ospiti 20 gennaio 2019 : faccia a faccia di Giletti con Giorgia Meloni : Non è l'Arena, intervista con Giorgia Meloni e gli altri ospiti L'attualità politica con il faccia a faccia di Massimo Giletti che questa settimana intervisterà il leader di Fratelli d'Italia ...

MotoGp – Presentazione Ducati - Dall’Igna Non si nasconde : “l’obiettivo è il Mondiale - in Qatar la nuova carena” : Il General Manager di Ducati ha parlato della vecchia e della nuova stagione, svelando quello che sarà l’obiettivo del team nel 2019 Si accendono i riflettori sulla nuova Ducati, pronta a mostrarsi al mondo nella serata di oggi. Il team di Borgo Panigale ha scelto la sede della Phillip Morris a Neuchatel per il lancio, svelando anche la nuova partnership con il marchio Mission Winnow inserito anche nella denominazione ufficiale del ...

Non è l'arena - minacce brutali a Massimo Giletti : "Buffone - pagliaccio. Ti aspetto - pezzo di m***" : Dopo Enrico Mentana, anche Massimo Giletti riceve minacce per il suo lavoro. "Ti stiamo aspettando pezzo di m..., non ti molleremo, buffone, pagliaccio, lo sai che con noi farai una figura di m...". Queste le parole brutali, si legge sul Corriere, arrivate sul canale youtube di Klaus Davi all’indiri

Rocco Hunt e Lello Arena : 'La camorra Non è solo quella delle pistole' : Due generazioni di campani, un attore napoletano e un rapper salernitano: Lello Arena e Rocco Hunt . Questa la strana coppia ospite da Piero Chiambretti che, negli studi di "#CR4-La Repubblica delle ...

Non è l'Arena - effetto-Salvini nel giorno di Cesare Battisti : gode Massimo Giletti - cifre mai viste : L' ospitata di Matteo Salvini a Non è l'Arena di Massimo Giletti ha fatto registrare il record di ascolti. Ieri, 13 gennaio, La7 ha tratto grande beneficio dall'ospitata del ministro dell'Interno nel ...

Sanremo 2019 - Matteo Salvini a Non è l'arena : "Cosa temo per il Festival di Claudio Baglioni" : Matteo Salvini entra a gamba tesa sul Festival di Sanremo dopo le polemiche sollevate da Claudio Baglioni sugli immigrati. Ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena, su La7, il ministro dell'Interno attacca: "Spero che il Festival di Sanremo continui a essere il Festival della canzone italiana e non

Non è l'Arena - Salvini contro Fazio : Poverino - guadagna poco. Bisognerebbe aumentargli lo stipendio : Nuovo attacco di Matteo Salvini a Fabio Fazio. Ma stavolta l’affondo non va in scena durante un comizio o una diretta Facebook, bensì nel bel mezzo di un faccia a faccia con Massimo Giletti a Non è l’Arena.“La mia preoccupazione da cittadino italiano sono i maxi-stipendi”, dice il vicepremier. “Non ne faccio un caso personale, infatti non dirò che c’è un conduttore che va in onda su Raiuno che guadagna in un mese quello che io ...

Non è l'arena - colpo mostruoso di Massimo Giletti : chi porta in studio nel giorno della cattura di Battisti : Fiuto, talento e anche un po' di fortuna. Si parla di Massimo Giletti e del suo Non è l'arena, in onda questa sera, domenica 13 gennaio. Già, perché il conduttore avrà in studio su La7 niente meno che Matteo Salvini. Già di per sé - si pensi al record dell'altra sera di porta a porta - il leghista è

Non è l'arena - Maurizio Costanzo avverte Massimo Giletti : "Mafia - fai molta attenzione" : Sabato 5 gennaio, in prima serata, è andato in onda su Raidue C'è Celentano, un omaggio, un techetecheté si potrebbe dire, per gli 81 anni di Adriano. Il risultato è stato importante. Infatti, lo share ha toccato il 14%. L'indomani, su La7, Massimo Giletti ha parlato di nuovo di Celentano, ma anche