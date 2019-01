Nomine | patto Lega-M5S | Salvini vuole Zaia a Bruxelles 

lastampa

: RT @LaStampa: Consob e Inps ai grillini, il commissario Ue al Carroccio. Patto Lega-M5S sulle nomine - AS3691 : RT @LaStampa: Consob e Inps ai grillini, il commissario Ue al Carroccio. Patto Lega-M5S sulle nomine - LaStampa : Consob e Inps ai grillini, il commissario Ue al Carroccio. Patto Lega-M5S sulle nomine -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Dalle dimissioni di Mario Nava dalla presidenza di Consob per la presunta incompatibilità con la sua posizione di funzionario europeo sono passati più di quattro mesi. Era il 13 settembre, e il governo sembrava deciso a sostituirlo in fretta con una persona più gradita. Non è andata così: da tempo l’unico candidato conosciuto a ricoprire quell’inca...