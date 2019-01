Napoli | soccorsi in ritardo | 49enne muore per presunto mal di gola | presentata denuncia

Blastingnews

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Morire a soli quarantanove anni a causa di una epiglottidite acuta, ma soprattutto delle possibili responsabilità da parte deiche sarebbero giunti sul posto con colpevole. La vittima è Alberto Mazzola Turco, di, il quale non aveva dato così tanto peso a quel forte mal diche lo stava attanagliando da un po' di tempo. Pensando si trattasse di una normale influenza, secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, infatti, l'uomo ha continuato a fare la sua vita normalmente. Questo fin quando la sua situazione di salute non è peggiorata e lo ha portato addirittura al decesso. Quando il quarantanovenne ha cominciato ad avere grossi problemi a livello di respirazione, sono stati subito allertati i medici del pronto soccorso, ma il personale sanitario è giunto sul luogo con molto. Adesso, proprio per questa ragione, la famiglia ha deciso di presentare ...