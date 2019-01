Infortunio Verratti | allarme rosso rientrato

Paura per Verratti - in ospedale per un Infortunio alla caviglia : C'è poco da ridere per il Psg che ieri ha sepolto il Guingamp sotto una pioggia di gol. Il 9-0 finale è stato un risultato agrodolce per il club parigino che rischia di dover fare a meno a lungo del ...

Infortunio Verratti - il centrocampista trasportato in ospedale : Tuchel preoccupato : Infortunio Verratti, il regista del PSG è stato trasportato in ospedale dopo la gara vinta 9-0 al Parco dei Principi contro il Guingamp “Sente molto dolore e siamo preoccupati. Potrebbe essere una cosa di alcune settimane…”. Il tecnico del PSG Tuchel ha commentato così l’Infortunio di Verratti, trasportato in ospedale dopo il roboante 9-0 al Parco dei Principi contro il Guingamp. Il calciatore azzurro è stato vittima di ...

Psg - Verratti in ospedale : brutto Infortunio alla caviglia : Tegola Marco Verratti per il Paris Saint Germain. Un'ombra macchia infatti la serata trionfale della squadra di Tuchel, vittoriosa 9-0 al Parco dei Principi contro il Guingamp. infortunio - Il regista ...