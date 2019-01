Gino Strada: “Governati da un mix di fascisti e cogli**i che lascia morire persone”

blogitalia.news

(Di lunedì 21 gennaio 2019)e le sue offese pesanti nei confronti del governotutti lo conosciamo per essere un medico famoso in tutto il mondo, non solo per le sue capacità professionali ma essere diventato un simbolo dopo aver fondato Emergency(un’associazione umanitaria italiana che offre assistenza medica e non a milioni di persone bisognose in tutto il mondo martoriato dalla guerra e dalla povertà)Durante l’intervista a Radio Capital,ha attaccato duramente il governo formato da Lega e Movimento 5 Stelle con queste paroleQuando alla fine si è governati da una banda dove una metà sonoe l’altra metà sono coglioni non c’è una grande prospettiva per il paeseIl fondatore di Emergency ha poi proseguito attaccando anche il precedente governo:Siamo di fronte a un governo razzista e fascista che non ha nessun problema apersone. Non è una grande ...