Coppa Italia volley femminile 2019 | tabellone Final Four Date | programma | orari e tv

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : Busto Arsizio regola Casalmaggiore e vola alla Final Four : Busto Arsizio si è qualificata alla Final Four della Coppa Italia 2019 di Volley femminile che andrà in scena il 2-3 febbraio a Verona. Le Farfalle hanno staccato il pass grazie alla vittoria contro Casalmaggiore per 3-1 (15-25; 25-19; 25-22; 25-18) nel ritorno dei quarti di Finale: le biancorosse si sono imposte autorevolmente al PalaYamamay replicando il risultato dell’incontro d’andata e in semiFinale affronteranno Novara ...

Pallavolo - Coppa Italia Serie A2 : martedì la prima semifinale tra LPM Bam e Omag - mercoledì la sfida tra Sassuolo e Martignacco : Pallavolo, Coppa Italia: al via le semifinali, si parte con la sfida tra LPM Bam e Omag, mercoledì invece Sassuolo e Martignacco Si compongono, uno dopo l’altro, i tasselli delle Finali della Samsung Galaxy A Coppa Italia. Mentre lunedì sera si completa il quadro delle semifinali della competizione di Serie A1, tra martedì e mercoledì sera sono in programma le sfide da cui usciranno le due finaliste di Serie A2. martedì sera toccherà ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Ulricehamn 2019 : i convocati dell’Italia. Squadra rimaneggiata - Pellegrino e De Fabiani assenti per preparare i Mondiali : Sei azzurri parteciperanno il prossimo fine settimana alle gare di Ulricehamn della Coppa del Mondo di sci di fondo. Nella località svedese si svolgeranno sabato 26 gennaio una 10 km femminile e una 15 km maschile, entrambe a tecnica libera, mentre domenica 27 ci saranno le staffette. Gli atleti convocati sono Mirco Bertolina, Stefano Gardener, Claudio Muller e Giandomenico Salvadori in campo maschile, mentre al femminile si saranno Caterina ...

Snowboard - Coppa del Mondo 2019 : a Rogla l’Italia centra un altro successo nel PGS. Coratti torna ai vertici - primo podio per Bagozza : Tre vittorie azzurre su sei PGS disputati. È questo l’eccezionale bottino ottenuto fino ad ora dalla Nazionale italiana di Snowboard parallelo in Coppa del Mondo. Dopo i successi di Nadya Ochner a Carezza e di Roland Fischnaller a Cortina, nell’ultima tappa di Rogla è arrivata una splendida doppietta per l’Italia al maschile, con Edwin Coratti che ha battuto in finale Daniele Bagozza. Per entrambi questo risultato è particolarmente importante e ...

Volley femminile - Coppa Italia - quarti di finale. Le migliori italiane del week end. Zago : che opposto di riserva! Sorokaite e Folie : chi si rivede… : week end dedicato alle gare di ritorno della Coppa Italia, quello che si conclude questa sera con l’ultimo quarto di finale, con partite vere durate molto poco e grande spazio per le seconde linee a risultato già acquisito. Non sono mancate anche in questo fine settimana le protagoniste Italiane nelle tre sfide disputate tra sabato e domenica. CRISTINA CHIRICHELLA: Sta attraversando un buon momento di forma la centrale azzurre che era già ...

VOLLEY/ Cuneo cede a Novara nei quarti di Coppa Italia : La Igor Gorgonzola vince 3-1 nella gara di ritorno e si qualifica per le Final Four Pistola: "Difficilissimo ribaltare lo 0-3 dell'andata, ma l'approccio alla gara è stato buono". Non riesce la "...

Fiorentina-Roma - Coppa Italia : partita in diretta tv su Rai 2 il 30 gennaio : A fine mese tornerà protagonista la Coppa Italia con i quarti di finale. Una delle partite in programma vedrà di fronte Fiorentina e Roma. Il match verrà giocato alle ore 18.15 di mercoledì 30 gennaio 2019 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I gigliati sono reduci dal successo per 0-2 contro il Torino, ottenuto grazie alla doppietta di Federico Chiesa nei minuti conclusivi della sfida. I giallorossi, invece, si sono imposti ampiamente contro ...

‘Italia - come stai?’ : Wierer e Vittozzi sono pronte mentalmente per la Coppa del Mondo? : Il biathlon italiano sta vivendo la sua stagione più appassionante di tutti i tempi. Due azzurre, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, occupano la prima e la seconda posizione in ben tre classifiche di Coppa del mondo: generale, sprint ed inseguimento. E’ innegabile come entrambe le portacolori del Bel Paese abbiano compiuto un notevole salto di qualità nel passo sugli sci. Vittozzi, in particolare, nelle ultime due sprint disputate ha ...

Calendario Milan 2019 : date partite di Serie A - Coppa Italia e Supercoppa Italiana : Calendario Milan 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia e SuperCoppa Italiana partite Milan Serie A 2019 Ci siamo, il nuovo anno è arrivato e con esso la Serie A è pronta a ripartire: il calcio d’inizio è previsto per sabato 19 Gennaio 2019 con la prima giornata del girone di ritorno, mentre l’atto finale della Serie A è previsto il 26 maggio 2019. Ma andiamo con ordine. LEGGI ANCHE: Calendario Serie A 2018 2019: date, partite e turni ...

Calendario Lazio 2019 : date partite di Serie A - Coppa Italia ed Europa League : Calendario Lazio 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia ed Europa League partite Serie A Lazio 2019 Ci siamo, il nuovo anno è arrivato e con esso la Serie A è pronta a ripartire: il calcio d’inizio è previsto per sabato 19 Gennaio 2019 con la prima giornata del girone di ritorno, mentre l’atto finale della Serie A è previsto il 26 maggio 2019. Ma andiamo con ordine. LEGGI ANCHE: Calendario Serie A 2018 2019: date, partite e turni ...

Calendario Inter 2019 : date partite di Serie A - Coppa Italia ed Europa League : Calendario Inter 2019: date partite di Serie A, Coppa Italia ed Europa League Serie A: Calendario Inter 2019 Ci siamo, il nuovo anno è arrivato e con esso la Serie A è pronta a ripartire: il calcio d’inizio è previsto per sabato 19 Gennaio 2019 con la prima giornata del girone di ritorno, mentre l’atto finale della Serie A è previsto il 26 maggio 2019. Ma andiamo con ordine. LEGGI ANCHE: Calendario Serie A 2018 2019: date, partite e turni ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : Italia un po’sottotono e senza podi tra Cortina e Wengen : E’ stata una tre giorni davvero ricca quella della Coppa del Mondo di sci alpino, con gli uomini impegnati a Wengen e le donne sull’Olimpia delle Tofane a Cortina. Un fine settimana senza podi per l’Italia, con qualche buon acuto, ma che nel complesso non ha soddisfatto. A Wengen si è cominciato il venerdì con la combinata, che ha visto un cambiamento nella sua classica struttura. Si è partiti con lo slalom e poi seconda ...