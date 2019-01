Chi sono le “madri segrete” e come funziona il “parto in anonimato”

In Italia oltre 1 - 3 milioni di bambini sono a risChio denutrizione : Helpcode lancia la campagna “C’era una volta la cena” : In Italia, sono circa 1 milione e 300 mila i minori[1] che vivono in condizioni di povertà assoluta non riuscendo ad alimentarsi in modo adeguato. E la malnutrizione infantile apre la strada – contrariamente a quanto si pensi – all’obesità: infatti, 1 bambino su 3 in Italia è in sovrappeso o obeso a causa di abitudini alimentari non corrette e uno stile di vita sedentario. Per garantire il giusto sostegno alle famiglie con bambini in ...

RRD Kids - giocare e divertirsi sono le parole Chiave : Roma, 21 gen., askanews, - Per la scuola, il gioco e il divertimento. La collezione RRD - Roberto Ricci Designs Kids fall/winter 2019-20 punta alla libertà e alla facilità dei gesti. La nuova ...

I ricChi sono più ricchi e i poveri più poveri : Roma, 21 gen., askanews, - Le fortune dei super-ricchi sono aumentate del 12% lo scorso anno, al ritmo di 2,5 miliardi di dollari al giorno, mentre 3,8 miliardi di persone, che costituiscono la metà ...

C'è Posta per te - Denise e Debora si sono sposate : Chi c'era al loro matrimonio : Aveva suscitato grande commozione nella puntata di C'è Posta per te del 19 gennaio 2019 la storia di Denise e Deborah , due ragazze in procinto di sposarsi, ma senza l'approvazione della famiglia ...

I Paperoni del mondo sono sempre più ricChi : 'Il lavoro di cura non retribuito è un enorme sussidio nascosto all'economia - denuncia Oxfam- che paradossalmente amplifica le diseguaglianze economiche perché interessa soprattutto le fasce più ...

VecChi tram nel deposito di Desio - torna il risChio demolizione : «Per Atm sono rottami - gusci vuoti» : tornano ad addensarsi nubi nere sul futuro della quarantina di Vecchi tram abbandonati da anni nel deposito Atm di Desio e che la stessa Azienda municipale trasporti di Milano ha intenzione di ...

Fattori-DeFalco-Nugnes : "Se i porti non sono Chiusi violati i diritti umani" : Sulla chiusura dei porti c'è il rischio che possa essere adita la Corte europea. E' quanto prefigurano i senatori Elena Fattori, Paola Nugnes e Gregorio De Falco in un'interrogazione depositata nei giorni scorsi ai ministri Salvini e Toninelli per chiedere conto dell'esistenza o meno di provvedimenti sulla chiusura dei porti: se, dicono, "non esistessero, come si ritiene, o non fossero stati resi pubblici, si configurerebbe la ...

Anm a tutela : le diChiarazioni di Salvini sul decesso del cittadino tunisino sono inopportune e non rispettose delle prerogative della magistratura : "Le dichiarazioni del Ministro dell'Interno rese a seguito del decesso di un cittadino tunisino nel corso di una attività di polizia appaiono inopportune e non rispettose delle prerogative della magistratura. Sarebbe stato necessario attendere la conclusione dei doverosi accertamenti che stanno coordinando i magistrati, gli unici ad essere competenti, sulla base di rigidi parametri costituzionali, a dirigere le attività ...

Lo sfogo di Sarri : 'Vorrei parlare italiano per mandare un messaggio Chiaro ai miei giocatori : sono fortemente incazzato' : Dopo il match di Premier League contro l'Arsenal, perso dalla sua squadra per 2-0 all'Emirates Stadium, Sarri inizia in modo inconsueto la conferenza stampa post gara. «Oggi voglio mandare un ...

Stefania - la mamma uccisa. Confessa l'ex amante del marito : «Sono stata io ma non l'ho bruciata. Volevo un Chiarimento» : Una donna, Chiara Alessandri, 44 anni, separata e madre di tre figli, ha ucciso Stefania Crotti, il cui corpo è stato trovato venerdì sera carbonizzato nelle campagne di...

Ricchi e poveri : canzoni - età e nomi. Chi sono | Ora o mai più : Ricchi e poveri: canzoni, età e nomi. Chi sono | Ora o mai più Chi sono i Ricchi e poveri Il gruppo, diventato trio e infine duo, nasce come quartetto, formato da due voci maschili e due voci femminili. I quattro membri erano Franco Gatti, Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. La caratteristica del quartetto è sempre stata l’intreccio di quattro voci diverse: basso, tenore, contralto e soprano. Il quartetto, appena formatosi, si ...

Jessica MorlacChi ex Gazosa a Ora o mai più : “A 16 anni mi sono ammalata” : Ora o mai più, la cantante dei Gazosa: il periodo buio di Jessica Morlacchi Jessica Morlacchi, ex cantante e bassista dei Gazosa, riparte da Ora o mai più. L’artista è tra i concorrenti della seconda edizione del programma di Amadeus. Nel corso della prima puntata l’interprete ha parlato del suo momento buio che, inevitabilmente, l’ha […] L'articolo Jessica Morlacchi ex Gazosa a Ora o mai più: “A 16 anni mi sono ...

Salvini : 'Porti Chiusi'. Di Maio : strage colpa della Francia. Ma Conte : sono scioccato : 'Oggi - ha aggiunto - ci sono Paesi europei, in particolare la Francia, che continuano a tenere sotto scacco l'economia africana impoverendola. E poi ci lamentiamo del fatto che partano questi ...

“Dove sono i miei porno?” - un utente sbaglia account Twitter e scrive all’Inter : i nerazzurri Chiamano in causa… Brozovic! : Un caso di omonimia social spinge un utente Twitter a fare una prticolare richiesta ‘hot’ all’account dell’Inter: la risposta dei nerazzurri chiama in causa Brozovic L’omonimia crea spesso qualche situazione imbarazzante. Sarà capitato a tutti di scambiare una persona per un’altra, aventi lo stesso nome, ed anche sui social basta un tag sbagliato e il messaggio arriva ad un account che non c’entra ...