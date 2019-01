Auto esce fuori strada | muoiono due ragazzi di 22 e 29 anni

Citroën C3 Uptown - l’Auto che si è fatta crescere la barba : Citroën C3 UptownCitroën C3 UptownCitroën C3 UptownCitroën C3 UptownCitroën C3 UptownCitroën C3 UptownCitroën C3 UptownTrasformista, urbana e contemporanea. Citroën C3 Uptown è la versione nata per rendere inseparabile il legame tra un uomo e la sua auto. Dedicata a chi ricerca dettagli raffinati e ama dedicarsi alla cura di sé e della propria immagine, è caratterizzata da interni pregiati e dalla dotazione di un accessorio esclusivo come Uptown ...

Ribalta l'Auto - ma ne esce illesa. "Colpa del tacco 12" : Un'Audi si è Ribaltata a Roma, colpendo due vetture in sosta e impattando contro il marciapiede. La donna alla guida è uscita dall'auto senza riportare un graffio. Elegantissima. Ma proprio al suo stile impeccabile sarebbe da imputare l'incidente: la 50enne per guidare non ha voluto rinunciare a una scarpa tacco 12.Lo racconta il Corriere della sera che ha ricostruito la dinamica dell'incidente:Nella carambola l'Audi ha colpito due ...

Commercio : distribuzione Automatica - nel 2018 il ‘non food’ cresce del 2 - 5% : Roma, 17 gen. (Labitalia) - Al distributore automatico non solo caffè, bibite e snack: il segmento[...]

Autonomia - la Campania non riesce a dire né sì né no : Alla fine della lunga discussione non è possibile, per una mera questione di regolamento, votare una risoluzione sul Federalismo fiscale. Se ne riparla alla prossima assise. E della seduta ...

Il comparto italiano Auto e ricambi si muove in territorio positivo - +1 - 15% - - seduta effervescente per Pininfarina : Il settore automotive dell'Italia continua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall' indice europeo del settore auto e ricambi . Il FTSE Italia automobiles & Parts ha ...

Tenta suicidio schiantandosi sull’Autostrada ma non ci riesce - scende e si fa investire : La drammatica sequenza ascolta in diretta dalla moglie dell'uomo che era al telefono con lui. Il 49enne si è schiantato contro un camion ma è rimasti solo ferito così è sceso ed è corso contro le auto in arrivo che lo hanno investito a morte.Continua a leggere

Cesena - bimbo di 3 anni scende dal seggiolino ed esce dal'Auto : morto investito : Un bimbo di tre anni di origini senegalesi è morto investito da un'auto, nel tardo pomeriggio nel Cesenate. Era in macchina col padre, tra la provinciale Cagnona e via Palmezzano, a San Mauro Pascoli: ...

Autonomia - cresce l allarme. Il governatore De Luca a Conte 'Unità a rischio'. Carfagna 'I costi non siano scaricati sul sud' : ROMA. Si avvicina il momento della scelta sull'Autonomia delle regioni. E cresce l'allarme per le conseguenze, soprattutto per le aree economicamente più deboli del Paese. Il premier Conte ha ...

'Senza paracadute' - esce il nuovo album di Giovanna D'Angi : tra gli Autori dei brani anche l'avvocato Dacquì : Il nuovo progetto sarà presentato anche dal vivo con diversi eventi in Italia a cura della società Riolo Spettacoli. Loading the player... Caltanissetta, il Movi raccoglie giocattoli in buono stato ...

Esce di casa e trova l'Auto crivellata di colpi : Cagliari, 23 dic. -, Adnkronos, - Stamattina è uscita da casa e ha trovato la sua auto crivellata di colpi. Vittima del gesto, perpetrato nel corso della scorsa notte, una impiegata 53enne incensurata.

VS : Auto esce di strada - cinque giovani donne ferite gravi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Musica : esce "Alberi" - album di debutto del cantAutore calabrese Muraca : E con "Alberi" mi metto in gioco con quanto di più bello esista al mondo, la Musica". Il disco sarà presentato in anteprima sabato 29 dicembre, alle 20.30, al Centro Aggregativo "Don Pietro Arcuri" ...

Padova : Monselice - Auto esce di strada - grave una bambina : Padova, 14 dic. (AdnKronos) - Questa mattina poco dopo le 8.30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Tre Venezie a Monselice per la fuoriuscita autonoma di un’auto: ferita una bambina molto piccola e la mamma. I pompieri arrivati da Este, hanno messo in sicurezza l’auto finita contro il murett

Esce dal negozio insieme alla figlia piccola e trova coppia a fare sesso nell’Auto in strada : La donna era andata a fare delle compere quando si è imbattuta con la figlioletta in una scena che alle 7 di sera credeva impossibile: una vettura parcheggiata proprio davanti ai negozi c'era una coppia di giovani che faceva sesso, completamente visibile a tutti i passanti.Continua a leggere