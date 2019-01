Mortal Kombat 11 | un personaggio può aggiungere o sottrarre tempo al timer del round

Mortal Kombat 11 – Ecco i combattenti finora confermati : Durante il reveal ufficiale di Mortal Kombat 11, avvenuto giovedì 17, sono stati resi noti alcuni personaggi che faranno ufficialmente parte di questo nuovo promettente capitolo della serie. Notiamo da subito la presenza di vecchie conoscenze in aggiunta a nuovi volti e personalità. Il roster dei personaggi è sempre più capiente ed è indubbia la grande varietà di combattenti con cui avremo modo di confrontarci. Come mostra il video a fine ...

Mortal Kombat 11/ Video reveal a Londra - prime immagini del gameplay : violenza e fatality a gogo : Mortal Kombat 11, l'evento reveal a Londra. Video, prime immagini del gameplay del picchiaduro di NetherRealm: violenza e fatality a go go

Mortal Kombat 11 - prova : Vi siete rifatti gli occhi guardando le primissime sezioni di gameplay mostrate nel corso del reveal event? Noi eravamo presenti, e siamo stati travolti dai risultati di quello che appare come un balzo tecnico impressionante rispetto agli ultimi lavori di NetherRealm. Non era mai capitato di imbattersi in un'attenzione registica simile all'interno di un fighting game, così come non era mai successo di saggiare una simile dovizia di particolari. ...

La Mortal Kombat 11 : Kollector's Edition includerà la replica 1 : 1 della maschera di Scorpion : Nel corso dell'evento reveal di Mortal Kombat 11 è stata annunciata la Kollector's Edition.Come segnala VG247.com, NetherRealm Studios ha annunciato che sarà disponibile un'edizione da collezione per PS4 e Xbox One.L'edizione, includerà la Premium Edition del gioco, il Kombat Pack, 6 personaggi giocabili, sette skin, un magnete con il logo MK, una custodia steelbook e, per la goia dei fan, la replica 1:1 della maschera di Scorpion.Read ...

Nuovi spettacolari trailer di Mortal Kombat 11 si concentrano sul gameplay - la storia e svelano il personaggio di Geras : Come riporta VG247.com, il livestream dedicato al reveal di Mortal Kombat 11 ha mostrato il gameplay, le fatality, le opzioni di personalizzazione, il nuovo personaggio Geras, quello interpretato da Ronda Rousey e altro ancora.Al termine dell'evento, NetherRealm Studios e il publisher Warner Bros. hanno pubblicato in rete i video mostrati. Qui di seguito potete vedere i trailer del personaggio di Sonya Blade e quello dedicato al nuovo ...

Le violentissime Fatality di Mortal Kombat 11 si mostrano in un trailer : Ovviamente non sarebbe Mortal Kombat senza Fatality e, a quanto pare, il prossimo Mortal Kombat 11 porterà le famose mosse finali a un nuovo livello.Come riporta VG247.com, durante il reveal stream di Mortal Kombat 11, alcune delle nuove Fatality sono state mostrate usando i personaggi di Scorpion e Baraka.Un video clip dedicato alle mosse finali è stato mostrato sul palco dell'evento, dove il gioco è stato definito come "il più sanguinolento" ...

Mortal Kombat 11 : Gameplay - lottatori confermati e KOLLECTOR’S EDITION : Finalmente ci siamo. Il Gameplay, la Kollector’s EDITION ed alcuni lottatori di Mortal Kombat 11 sono stati ufficialmente svelati, ed oggi vogliamo condividere con voi tutto questo. Mortal Kombat 11: Numerosi dettagli svelati Tra i lottatori presenti troviamo: Sonya Blade la cui voce appartiene alla lottatrice UFC Ronda Rousey Baraka, il quale ritorna nel Roster di Mortal Kombat Geras, con un sistema di combattimento ...

Fatality per Mortal Kombat 11 - dal primo video gameplay alla data di uscita : Uno dei picchiaduro più amati e sanguinolenti di sempre è sulla via del ritorno. A colpi di Fatality e di combo incisive, NetherRealm Studios ha infatti sancito il grande comeback di Mortal Kombat, saga creata nel 1992 da Ed Boon e John Tobias per Midway Games che ha generato diversi seguiti per console, computer e cabinato. È il 23 aprile 2019 la data da segnare a più tinte di rosso - sangue! - sui vostri calendari, scelta dal publisher Warner ...

L'uscita di Mortal Kombat 11 per Switch potrebbe slittare a maggio : Nonostante inizialmente sia stata confermata una data di uscita mondiale fissata per il 23 aprile, sembrerebbe che Mortal Kombat 11 per Nintendo Switch sia stato rimandato fino al 10 maggio in Europa.Come segnala Nintendolife, diversi rivenditori europei hanno aggiornato contemporaneamente le loro schede del prodotto per la versione Switch del gioco, modificando la data di uscita prevista dal 23 aprile alla nuova data di maggio menzionata sopra. ...

Svelata la cover art di Mortal Kombat 11 : Nel corso dei The Game Awards dello scorso mese è stato annunciato il nuovo Mortal Kombat 11, il prossimo capitolo della famosa e amata serie picchiaduro. Lo sviluppatore NetherRealm ha svelato il titolo con un trailer brutale e ora il co-creatore Ed Boon ci ha fornito uno sguardo alla sua copertina.Come segnala Gamespot, Boon ha rivelato la cover art del gioco attraverso il suo account Twitter ufficiale. Molto simile alla cover di Mortal Kombat ...

Mortal Kombat XI : The Reveal : Radio 105 partner ufficiale dell'evento Warner Bros. : Radio 105, da sempre vicina al mondo dei videogiochi, avrà un suo inviato all'evento mondiale 'Mortal Kombat XI: The Reveal', creato per celebrare l'arrivo di Mortal Kombat 11, il picchiaduro di Warner Bros. Entertainment. L'evento vedrà la presenza dell'inviato speciale di Radio 105 Bryan Ronzani grande appassionato di videogiochi. L'evento si svolgerà a Londra il prossimo 17 gennaio.In palio due biglietti per essere presenti all'evento: ...

Mortal Kombat 11 disponibile in pre-order per Xbox One - PS4 - Switch e PC : 14/12/2018 Scienza e tecnologia Il 17 gennaio è previsto un community reveal Ad una settimana dall' annuncio ufficiale , Mortal Kombat 11 è già disponibile in pre order da GameStop per Xbox One, PlayStation 4 e ...

Spawn potrebbe far parte del roster di Mortal Kombat 11 : Mortal Kombat 11 non è ancora uscito, ma i fan già chiedono a gran voce quali personaggi vorrebbero nel roster questa volta. Bene, un personaggio al di fuori del regno di Mortal Kombat potrebbe unirsi alla lotta, se una recente voce si rivelerà veritieraCome riporta Dualshockers, su Reddit il famoso artista Todd McFarlane è stato interrogato durante un AMA e gli è stato chiesto se uno dei suoi personaggi più famosi, Spawn, potrebbe apparire nel ...

Nuovi dettagli per Mortal Kombat 11 : In occasione dei Game Awards 2018, NetherRealm Studios ha annunciato Mortal Kombat 11, quest’oggi vogliamo condividere con voi Nuovi e interessanti dettagli. Mortal Kombat 11: Nuovi dettagli sul Gameplay La scheda ufficiale del prodotto riporta: Mortal Kombat è tornato ed è più in forma che mai in questa nuova e fantastica evoluzione dell’iconico titolo. Ora puoi personalizzare le varianti dei tuoi combattenti ...