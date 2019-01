Fedez pubblica la tracklist di ' Paranoia Airlines' | 16 brani con 7 featuring

Blastingnews

: RT @rosesforcory: Fedez è il classico esempio di un “rapper” che ormai si è fatto il nome e che, anche se pubblica una canzone orrenda farà… - iamgiusca : RT @rosesforcory: Fedez è il classico esempio di un “rapper” che ormai si è fatto il nome e che, anche se pubblica una canzone orrenda farà… - obrienftzenere : RT @rosesforcory: Fedez è il classico esempio di un “rapper” che ormai si è fatto il nome e che, anche se pubblica una canzone orrenda farà… -

(Di domenica 20 gennaio 2019), a pochi giorni dallazione del suo prossimo attesissimo album '' – il disco sarà infatti disponibile in tutti gli store on line, nei negozi di dischi e sulle piattaforme di streaming a partire dal 25 gennaio 2019 – ha diffuso larelativa aie alle collaborazioni che saranno presenti nel progetto.' sarà composto da 16 tracce, 13 oltre alle 3 che sono già statete nell'ultimo periodo, ovvero 'Prima di ogni cosa', 'Holding out', realizzata con la collaborazione di Zara Larsson, e 'Che ca**o ridi', che può vantare idi Trippie Redd e Tedua, oltre che la presenza di un campione del popolarissimo brano 'Adam's Song', autorizzato dagli stessi autori, ovvero i Blink 182....